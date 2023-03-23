موعد اذان المغرب أول يوم رمضان في غزة2023-موعد اذان المغرب اليوم الأول من شهر رمضان في غزة، لم يبقي غير ساعات معدودة عن انقضاء اليوم الأول من شهر رمضان المبارك 2023م، خاصة مع اقتراب موعد اذان العصر الذي يفصلنا عنه سويعات قليلة، لهذا وككل يوم من شهر رمضان سيبحث الكثيرين من المسلمين عن موعد اذان المغرب لكل يوم من شهر رمضان المبارك، وكون اليوم الأول لشهر رمضان تبقى على موعد اذان المغرب فيه ساعات قليلة، سنضع لكم متابعين الكرام هذه المقالة للحديث عن موعد اذان المغرب أول يوم رمضان في غزة فلسطين، وذلك من باب توفير الوقت والراحة للمتابع والباحث عبر محرك قوقل عن موعد اذان المغرب اليوم الأول من شهر رمضان 2023

موعد اذان المغرب أول يوم رمضان في غزة2023

وكما أوضحنا لكم أن موعد أذان المغرب خاصة في شهر رمضان المبارك يحتل محرك البحث قوقل، طيلة أيام الشهر الكريم، نظراً لموعد الإفطار في رمضان 2023، لذلك قررنا في فريق العمل الخاص بموقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تخصص هذه المقالة للحديث عن أذان المغرب في رمضان غزة فلسطين، نظراً لعمليات البحث الكثيرة من قبل الصائمين على موعد اذان المغرب اليوم الأول من شهر رمضان في قطاع غزة 2023م.

موعد اذان المغرب أول يوم رمضان في غزة

وبحسب إمساكية وزارة الأوقاف الفلسطينية، فإن موعد اذان المغرب من شهر رمضان في غزة2023، يختلف بشكل كبير من اليوم الأول حتى اليوم الأخير من شهر رمضان، فموعد اذان المغرب في اليوم الأول من شهر رمضان في غزة يختلف ويزيد موعده في اليوم التالي وكذلك الأيام التالية والأخيرة حتى يصل موعد اذان المغرب في رمضان في غزة فلسطين 6:30 بالتوقيت الشتوي.

موعد اذان المغرب اليوم الأول من شهر رمضان في غزة

ومتابعين الكرام قبل أن نضع لكم موعد اذان المغرب اليوم الأول من شهر رمضان في غزة 2023م، سنضع لكم دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2023، فقد جاء دعاء 1 رمضان 2023:" اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين، اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين".

موعد اذان المغرب اليوم الأول من شهر رمضان في غزة2023

وقد جاء موعد اذان المغرب اليوم الأول من شهر رمضان في قطاع غزة2023م، وفقاً لإمساكية وزارة الأوقاف الفلسطينية على النحو التالي:

موعد اذان المغرب اليوم الأول من شهر رمضان في قطاع غزة

5:59م بتوقيت قطاع غزة

ولتحميل امساكية شهر رمضان في قطاع غزة 2023م، يمكنكم من خلال الرابط التالي هنـــــــــا