الاحتلال ينتقل الليلة للتوقيت الصيفي.. وتنبيه مهم للمواطنين أصحاب الهواتف الذكية..!

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 23-3-2023، أن كيان الاحتلال الصهيوني سينتقل هذه الليلة للعمل للتوقيت الصيفي.

وقالت قناة كان العبرية: "هذه الليلة سيتم الانتقال من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي في "إسرائيل".

ومن المقرر أن يتم هذه الليلة "الخميس- الجمعه" تقديم عقارب الساعة فى الكيان لـ60 دقيقة، يأتي ذلك بالتزامن مع عمل قطاع غزة والضفة المحتلة بالتوقيت الشتوي.

وتبعاً لذلك سيتم تغيير التوقيت على الهواتف الذكية الحديثة بشكل تلقائي، وقد ينتج عن ذلك إرباك لدى المواطنين بخصوص وقت الإمساك وموعد السحور.

لذلك ننوه للمواطنين في قطاع غزة بضرورة الانتباه إلى مسألة التوقيت، وخاصة في الهواتف الذكية العاملة بتطبيقي أندرويد وأي أو أس.