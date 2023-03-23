نجم برشلونة السابق يخرج عن صمته بشأن "رشوة برشلونة"

رفض آندريس إنييستا، نجم برشلونة السابق وفيسيل كوبي الياباني الحالي، ما يتردد حول شراء البارسا للحكام، وذلك بعد الكشف عن قضية نيجريرا الشهيرة، في الأسابيع الأخيرة.

وقال إنييستا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "المعلومات حول قضية نيجريرا مشهورة، وأفهم أن كل التفاصيل يتم النظر فيها، ما حدث وما لم يحدث، وسنرى كيف ستسير الأمور".

وأضاف: "أنا مقتنع تماما بأن شراء برشلونة للحكام أمر لم يحدث أبدًا، والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله، هو أنني خلال الفترة التي لعبت فيها لم أشعر بأي شيء غريب، ولا أظن أن أي شخص يعتقد ذلك".

يُذكر أن إدارة برشلونة متمسكة بالبراءة منذ ظهور الأخبار لأول مرة، وتفيد التقارير حتى الآن بأنه لم يتم العثور على دليل مؤكد وحاسم لشراء النادي الكتالوني للحكام.