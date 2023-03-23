عشرون عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال الـ24 ساعة الماضية

استمرت أعمال المقاومة بالضفة والقدس المحتلتين، ضد قوات الاحتلال الصهيوني ومغتصبيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبدوره، رصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" حوالي 20 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس، أبرزها 6 عمليات إطلاق نار، والتصدي لاعتداءات المغتصبين، واندلاع مواجهات.

وفي نابلس، استهدف مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها حي المخفية ومخيم عسكر في المدينة.

كما أطلق المقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا.

كما استهدف المقاومون بإطلاق النار قوات الاحتلال قرب بيت أمر في الخليل، وقرب بلدة العرقة في جنين.

ومن جانبهم، تصدى الشبان الثائر لاقتحام المغتصبين للموقع الأثري في بلدة سبسطية بنابلس، ولاعتداءاتهم في بلدة بيت أمر في الخليل.

ورشق الشبان الثائر قوات الاحتلال ومغتصبيه في 12 نقطة مواجهة، شهدتها مناطق القدس ورام الله ونابلس وجنين وسلفيت وأريحا والخليل.

وبحسب المركز، تم توثيق مقتل 17 صهيونياً في عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخ 20/3/2023.

وأوضح مركز "معطى"، أنه في شهر فبراير المنصرم اشتعلت أرض الضفة الغربية والقدس بالعمليات المؤثرة، مخلفة (8) قتلى صهاينة، حيث رصد مركز "معطى" خلال الشهر (1177) عملاً مقاوماً، بينها (144) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

وأِشار إلى أنه في يناير الماضي، تصاعدت عمليات المقاومة ما أدى إلى مقتل (7) صهاينة، وإصابة (48) آخرين بجراح مختلفة، فيما استشهد (35) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومغتصبيه.