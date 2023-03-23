هل يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة؟

توقع العديد من خبراء الاقتصاد، أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة وخفض سعر الصرف بعد قرار الفيدرالي الأمريكي زيادة سعر الفائدة.

وكان رفع البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء، في اجتماعه أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، لتصل إلى 4.75%، من 4.50%.

وبحسب الخبراء الاقتصاديين الذي يترقبون اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم إلى 40% سنوياً خلال فبراير/ شباط.

جدير ذكره أنه تشير أغلب التوقعات والتكهنات باتجاه "المركزي المصري" لرفع سعر الفائدة بشكل كبير بنسبة تصل إلى 3% خاصة مع استمرار الارتفاع في معدلات التضخم.