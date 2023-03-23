أين ستفطرون غداً.: سنفطر في القدس..!

فتح شهر رمضان المبارك، بأيامه الفضيلة الباب على مصراعيه لحملات التضامن والمساندة للمسجد الأقصى المبارك والمقدسيين، بحملات تعزيز ودعم متنوعة ومختلفة، كان أبرزها حملة "سنفطر في القدس" التي تهدف لتشجيع إعمار المسجد الأقصى والاعتكاف فيه خلال شهر رمضان المبارك.

وقد بدأ النشطاء الفلسطينيون والمقدسيون، الحملة مع بداية شهر رمضان المبارك، بفعاليات مختلفة ضمن الحملة، لا تشمل فقط مدينة القدس والمدن الفلسطينية بل تتعداها للدول العربية والإسلامية.

ويحرص المقدسيون والفلسطينيون على إحياء مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك بتزيينها وتعليق الأعلام والزينة الرمضانية ، وتفعيل الموائد الرمضانية من سحور وافطار والجلسات الدينية، وجلسات القرآن الكريم..

هذه الحملات تأتي في ظل ظروف صعبة يواجهها المقدسيون في المسجد الأقصى وفي ظل وضع مأساوي للمدينة ومسجدها في ظل العدوان الصهيوني المتواصل عليه.

سماحة الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، صاحب القسم الأول بحماية المسجد الأقصى "نقسم بالله العظيم، أن نحمي المسجد الأقصى المبارك"، القامة الكبيرة التي وقفت في وجه الطغيان ولم تحيد، يشارك المرابطين دعوتهم للاحتشاد في المسجد الأقصى والزحف نحوه للإفطار على موائده، ملبياً نداء المقدسيين .

وأضاف:" أيها الصائمون، أيها الأقصاويون، فكل من يحب الأقصى هو أقصاوي، في فلسطين أو خارجها، نأمل بشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في رمضان وكل الأوقات.

وتابع سماحة الشيخ عكرمة صبري: نأمل بأن يأتي اليوم الذي سنفطر فيه سوياً مع جميع المسلمين في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وليس ذلك على الله بعزيز.

يقول سائد حسونة أحد القائمين على حملة (سنفطر في القدس):" إن الحملة عربية فلسطينية انطلقت تلبية لدعوة مرابطي القدس اولهم هنادي الحلواني، مشيرا إلى أن الحملة جاءت استجابة لدعوات المرابطين المقدسيين وستمتد فعالياتها طيلة أيام شهر رمضان.

وأفاد حسونة، أن الحملة ستتنوع فعالياتها الإعلامية بين رسائل التحشيد للرباط في القدس، وموائد الإفطار في المدينة المقدسة تزامنا مع فعاليات مشابهة في الدول العربية والاسلامية مع بداية اول افطار في القدس والبدء بحملات التواجد في حرم الأقصى.

وأشار إلى أن الشوارع في القدس والدول العربية ستتزين برسومات القدس واعلام فلسطين، بالإضافة إلى لوحات الشوارع الضخمة التي تحمل رمزيات دعم المرابطين في القدس، لافتا إلى أن هذه الجهود موحدة لخدمة ثبات وتعزيز المقدسيين.