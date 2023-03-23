الجهاد : جريمة اغتيال أبو خديجة أول يوم رمضان تؤكد مواصلة الاحتلال عدوانه وهتك الحرمات

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين البطل: أمير عماد أبو خديجة (25 عاماً) من طولكرم، والذي ارتقى إثر جريمة إعدام برصاص جنود الاحتلال صباح اليوم الخميس في عزبة شوفة بمحافظة طولكرم.

وأكدت الحركة، أن هذه الجريمة النكراء صبيحة اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل، تؤكد سياسة الاحتلال وحكومته الفاشية في مواصلة عدوانه وهتك الحرمات، وإن هذا الدم الطاهر لهذا المقاوم البطل سيصعد مزيداً من جذوة الانتفاضة الممتدة في كل الساحات رغم حجم التضحيات.

وعزت عائلة الشهيد وعموم أهلنا في طولكرم الإباء، معاهدتهم على الاستمرار في خط الجهاد والمقاومة والسير على خطى الشهداء، ودعت جماهير شعبنا إلى مزيد من الوحدة لمواجهة المؤامرة وصد العدوان، وإن قتالنا ماض حتى القدس.