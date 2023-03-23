الشيخ عزام يهنئ الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بشهر رمضان

هنّأ الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس 23/3/2023، الشعب الفلسطيني وأمة الإسلام، بقدوم شهر رمضان المبارك، مبينا أن هذا الشهر، مناسبة لتأكيد وحدة الأمة وتعلم دروس العزة والنصر من تاريخها الحافل ولتجديد الإيمان والعلاقة مع الله تعالى.

وقال الشيخ عزام في تصريحات صحفية:"هذه الأمة انتصرت على مدار التاريخ بارتباطها المستمر والقوي بالله و لن نستطيع إصلاح الأرض إلا إذا كان هناك اتصال بمدبر السماء سبحانه وتعالى، وتأكيد العلاقة على الحبل الموصول بين الإنسان وبين ربه".

وأضاف: عندما يأتي رمضان يجب أن يزيدنا قوة وثقة أننا قادرون على التغيير وإحداث التوازن في سياق الأحداث ومسار التاريخ".

وأبرق الشيخ عزام بالتهنئة إلى الأسرى، الذين يستفيدون من نفحات شهر رمضان، ويزدادون تماسكًا وتضامنًا فيما بينهم لكي ينتزعوا حقوقهم الأساسية.



وأكد أن الأسرى الأبطال يعرفون أنهم جزء أساسي من حالة المقاومة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، داعيا إياهم إلى وحدة الموقف في مواجهة السجان لفرض مطالبهم العادلة.



وشدد الشيخ عزام على أن المعركة في القدس مستمرة، في إطار الصراع الذي لن ينتهي إلا بعودة الحق لأصحابه .