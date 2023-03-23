زفّ تالشهيد أمير أبو خديجة

حماس: اغتيال المقاومين لن يخيف شعبنا ولن يوقف ثورتنا المجيدة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:57 ص
23 مارس 2023
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زفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط، الشهيد المجاهد: أمير عماد أبو خديجة (25 عامًا)، الذي مضى في درب الجهاد والمقاومة وارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح صباح اليوم، في عزبة شوفة قضاء طولكرم.

وأكدت أنّ استهداف الاحتلال لمقاومينا الأبطال لن يوقف مسيرة المقاومة، ولن يخيف شعبنا الذي نشدّ على يده ويد شبابنا الثائر.

وقالت الحركة:" نحن في شهر رمضان المبارك، شهر الجهاد والانتصارات، لمواصلة ثورتنا المجيدة باستهداف قوات الاحتلال الفاشي، وبمواصلة الرباط في المسجد الأقصى المبارك، دفاعاً عنه وحمايته من مخططات الاحتلال ومستوطنيه."

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