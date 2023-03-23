لجان المقاومة تنعى الشهيد أبو خديجة وتؤكد أنّ إجرام العدو لا يردعه سوى فوهات البنادق

نعت لجان المقاومة في فلسطين مؤسس كتيبة طولكرم الشهيد البطل المقاتل أمير أبو خديجة الذي ارتقى برصاص العدو الصهيوني في طولكرم بالضفة الفلسطينية المحتلة صباح اليوم الخميس 23 مارس 2023، بعد حصار منزله واندلاع اشتباكات مسلحة.

وأكدت لجان المقاومة في تصريح صحفي، أنّ دماء الشهداء الأطهار ستكون وقوداً للثورة في وجه العدو الصهيوني ولعنات تطارده في مدينة وشارع وزقاق حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا.

وشددت على أن جرائم العدو الصهيوني وإرهابه المتصاعد لا يردعه إلا فوهات البنادق والعمليات البطولية في كل مكان من أرضنا الفلسطينية المحتلة.

وقالت: "لا سبيل لشعبنا لتحقيق النصر وطرد المحتل الصهيوني الغاصب إلا بالمقاومة وتصعيدها في كل شبر من أرضنا المباركة وتوجيه الضربات الموجعة للعدو ومستوطنيه المجرمين ".

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب أمير عماد أبو خديجة (25 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على طولكرم، حيث وصل الشهيد إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت مصاباً برصاص في الرأس أدى إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، ورصاص في الأطراف السفلية