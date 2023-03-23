طريقة صلاة التراويح في البيت للنساء.. كيفية صلاة التراويح وعدد ركعاتها، منذ أمس بدأ المسلمون صلاة التراويح بعد أداء فرض العشاء، إذ يتوجه الملايين من الشبان والشيوخ والأطفال إلى المساجد لأداء صلاة العشاء والتراويح أيضا، كونها تأتي في شهر رمضان المبارك فقط، إلا إن هناك سيدات يصلين التراويح في المساجد، لكن بعضهن يبحثن عن كيف صلاة التراويح في المنزل وهل هي بذات الطريقة التي يصلي بها المسجد؟ في هذه المقالة سنجيب على السؤال الذي يتصدر محركات البحث منذ أمس.

طريقة صلاة الترويح للنساء في البيت

طريقة صلاة الترويح للنساء في البيت، تبدأ صلاة التراويح من اليوم الأخير من شهر شعبان المبارك ويستمر الناس بصلاتها وأدائها حتى اليوم قبل الأخير من شهر رمضان المبارك، إذ إن المسلمين يصلون التراويح عند رؤية وثبوت هلال شهر رمضان المبارك، ومن المتعارف عليه أن صلاة التراويح تكون جماعة بالمسجد في معظم الأحيان، لكن النساء يتساءلن عن كيفية صلاة التراويح في البيت، ويرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، طريقة صلاة التراويح في المنزل للنساء.

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صلاة التراويح في البيت للنساء

صلاة التراويح في البيت للنساء، إذ قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها: وهو ما يعني أن المرأة تصلي التراويح في منزلها لكن وفق شروط معينة سنرفقها في هذه المقالة، لأن الملايين من النساء لا يوددن أن تذهب أجور أيام شهر رمضان المبارك دون أن يحصلن على الأجر والثواب العظيم، لذلك سنرفق طريقة وخطوات صلاة التراويح في البيت للمرأة.

كيف بيكون النظام بالنسبة لصلاة التراويح .. بيكون فيه امام مثلا و صلاة جماعة ؟؟ و هل فيه مكان للنساء للصلاة ؟ — إبراهيم الهاشمي❤ ‏‏لا تنسى ذكر الله❤ (@ibrahashmi2012) May 25, 2017

كيف تصلي المرأة صلاة التراويح في بيتها

كيف تصلي المرأة صلاة التراويح في بيتها، إذ إن صلاة التراويح تبدأ بعد أداء فريضة العشاء، إذ يتم صلاة ركعتين في كل ركعة يتم قراءة الفاتحة وسورة من القرآن وبعدها ينهي الركعتين ويبدأ في الركعتين التاليتين. بعد الانتهاء من أداء صلاة التراويح. يختمها المصلي بصلاة ركعتي الشفع ويقرأ دعاء صلاة التراويح بعد ركوع الركعة الثانية.