بعد انتصارهم على السجان الحركة الأسيرة لـ"إسرائيل": لسنا لقمة سائغة

وجهت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الخميس 23/3/2023، رسائل عدة بمناسبة انتصار الأسرى في معركة "بركان الحرية أو الشهادة".

وقالت اللجنة:" مع دخول شهر الانتصارات؛ سطر أبناؤكم الأسرى صفحةً جديدة من صفحات العز والفخار، حيث أجبرنا العدو الصهيوني أن يوقف إجراءاته بحقنا، والتي سعى لفرضها علينا، وبفضل الله أولًا ثم بفضل وحدة الأسرى وإسناد شعبهم لهم تمكنت الحركة الأسيرة من تسجيل انتصارٍ جديد في صفحات العز والصمود. "

ووجهت الحركة الأسيرة عدة رسائل أبرزها للأسرى الذين يُثبتون دومًا جهوزيتهم الكاملة ووحدة صفهم المتين؛ معربةً عن التقدير والاعتزاز على هذه الجهوزية والفدائية منقطعة النظير.

كما أرسلت رسالة لشعبنا المقاوم الذي ساند الأسرى طوال فترة حراكهم الماضي؛ مقدماً له رسالة شكرٍ وعرفان لشعبٍ عَرف معنى الوفاء فمارسه سلوكًا واتخذه منهجًا.

كما وجه رسالة للعدو بأن عليه أن يدرك ويفهم جيدًا أن الأسرى ليسوا وحدهم، وليسوا لقمةً سائغة لكل عابرٍ على أرضنا.

ووجهت شكرها وتقديرها لكل من ساندنا من أحرار العالم، مناصري قضيتنا العادلة.