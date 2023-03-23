موعد عرض مسلسل باب الحارة الجزء 13 حلقة 1 بتوقيت فلسطين رمضان 2023، يأتي شهر رمضان المبارك وتزيد مسلسلاته، إذ في هذا اليوم ومع أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجري، يبدأ متابعو المسلسل السوري الشهير باب الحارة في جزئه الـ 13، خاصة وأن أن حلقاته تتحدث في معظم الأوقات عن الصراع السوري مع المحتل الفرنسي وتدور المعارك بينهم، إضافة إلى العديد من اللقطات التي تمثل واقعنا الاجتماعي في الوطن العربي.

موعد عرض مسلسل باب الحارة 13 في رمضان 2023 حلقة 1

موعد عرض مسلسل باب الحارة 13 في رمضان 2023 حلقة 1، يترقب متابعو المسلسل السوري باب الحارة وهم بالملايين، الساعات المقبلة من أجل إذاعة أول حلقة من مسلسل باب الحارة الجزء الـ 13 التي من المتوقع أن تدور فيه أحداث شيقة جداً تدفع المشاهد إلى استكمال حلقاته ومشاهدتها أولا بأول، وخاصة أن الثورة ضد الفرنسي على وشك الوقوع، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، توقيت عرض الحلقة 1 من مسلسل باب الحارة جزء 13 في رمضان 1444 هجري- 2023 ميلادي.





أي ساعة عرض حلقة 1 من مسلسل باب الحارة 13؟

أي ساعة عرض حلقة 1 من مسلسل باب الحارة 13؟ جمع مسلسل باب الحارة خيرة النجوم الممثلين في سوريا، إذ اكتسبت شخصياته شهرة واسعة، كان أبرزها العقد أبو شهاب الذي لم يعد يشارك فيه والزعيم والحكيم أبو عصام ومعتز، وأبو جودت رئيس الكركون، الذي اشتهر بشخصية الاستغلالي، إذ من المقرر أن يذاع المسلسل على قنوات إم بي سي يو، للذين يسألون عن القنوات الناقلة لمسلسل باب الحارة جزء 13.

توقيت حلقة 1 باب الحارة 13 رمضان 2023

توقيت حلقة 1 باب الحارة 13 رمضان 2023، باب الحارة 13 يتضمن أحداثا شيقة خلافا عن جزء 12، إذ تدور في سيناريوهات مختلفة عن الأجزاء الماضية، من أبرزها أنهيتم معرفة قاتل عزام ابن الزعيم أبو عزام، وأحداثاً أخرى أيضا، لذلك نرفق لكم توقيت عرض حلقة 1 من باب الحارة جزء 13 بتوقيت فلسطين، إذ من المقرر أن يتم عرض المسلسل في تمام الساعة السابعة بتوقيت فلسطين.