كشفت مصادر عبرية اليوم الخميس 23/3/2023، عن مخطط صهيوني جديد لبناء الحي الاستيطاني المسمى "القناة السفلية" في القدس المحتلة.

وذكرت قناة ريشت كان العبرية، أن بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية ستسرع من الترويج لخطة بناء الحي الاستيطاني المسمى "القناة السفلية" بالقدس.

وسيفصل المشروع أحياء مقدسية عن بعضها، كما سيفصل تلك الأحياء عن مناطق بيت لحم، ما سيؤثر على أي خطط مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية.

وسيربط الحي الجديد بين حي "جفعات هاماتوس" المثير للجدل سياسيًا، وحي "هار حوما".

وسيضم المشروع 1200 وحدة استيطانية معظمها ستكون خارج حدود الأراضي المحتلة عام 1948.