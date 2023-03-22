هيئة الأسرى: الاتفاق على تعليق الإضراب بعد وقف الإجراءات العقابية ضد الأسرى

اكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على تعليق خطوة الإضراب بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية بحق الأسرى.

وحسب بيان صادر عن الهيئة والنادي، فإنه سيصدر بيان تفصيلي عن لجنة الطوارئ خلال الساعات القادمة

وفي وقت سابق، أفادت هيئة الأسرى، مساء اليوم الأربعاء، بأن هناك بوادر اتفاق تلوح بعد لقاء جمع الحركة الأسيرة بإدارة سجون الاحتلال.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن هناك بوادر اتفاق تلوح بعد لقاء جمع الحركة الأسيرة بإدارة سجون الاحتلال، مشيرة إلى انه يستم الاعلان عن الاتفاق كاملاً في غضون ساعات.

وحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن قيادة الأسرى تخوض مفاوضات صعبة جدًا مع إدارة سجون الاحتلال لإعادة حقوق الأسرى وقد تتوّج في السويعات القادمة بانتصار الحركة الأسيرة.

ودعا نادي الأسير وهيئة الأسرى إلى عدم التعامل مع أي أخبار لحين صدور بيان رسمي من لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وتواصل الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" العصيان ضد إدارة السجون، حيث صعد الأسرى في خطواتهم النضالية لليوم الـ 37 على التوالي، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم والتنكيل بهم.