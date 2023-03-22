نجما ريال مدريد يتلقيان عروض سعودية تزيد من فرص رحيلهما

كشف تقرير صحفي إسباني، عن تلقي ثنائي ريال مدريد كريم بنزيما ولوكا مودريتش عروضا من المملكة العربية السعودية، خلال الأيام القليلة الماضية.

وينتهي عقد الثنائي بنزيما ومودريتش بختام الموسم الحالي، وحتى الآن لم يتم حسم مصيرهما مع ريال مدريد.

وقال الصحفي جوسيب بيدريرول عبر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، إن بنزيما ومودريتش حصلا على عروض سعودية للرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، لكنه لم يكشف عن أسماء تلك الأندية.

وأضاف: "في حال أراد كريم بنزيما البقاء، فإنه سيحصل على عقد جديد في الريال لعام إضافي".

وتسعى الأندية السعودية لتدعيم صفوفها بالعديد من نجوم الصف الأول خلال الفترة المقبلة، خاصًة بعدما تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وباتت المملكة العربية السعودية وجهة للعديد من النجوم والأحداث الرياضية العالمية في السنوات القليلة الماضية، ضمن خطة التطوير الشاملة "رؤية 2030" التي تستهدف بين جوانبها المختلفة، تعزيز الاقتصاد الرياضي.