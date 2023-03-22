زوجة المضرب عدنان: الشيخ "خضر" يمر بظروف صحية صعبة وأهالي الأسرى مطالبين برفع صوتهم

أكدت رندة موسى زوجة الشيخ خضر عدنان، اليوم الأربعاء22/3/2023م، أن وضع زوجها الصحي صعب جداً وأصبح لا يقوى على الحركة إلا عبر كرسي متحرك.

وقالت زوجة الشيخ عدنان في تصريحات صحفية:" إن وضعه الصحي صعب جدا، وقد زاره المحامي الاثنين وكان على كرسي متحرك، ورغم ذلك لا يزال يتعرض لضغوطات من إدارة السجون من أجل الحيلولة دون الاستمرار بالإضراب"، مؤكدة أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تزره حتى الآن.

وأضافت:" أنها تنتقل إلى الاعتصامات من جنين شمال الضفة الغربية مكان سكنها إلى كل مكان للمشاركة باعتصامات (الثلاثاء الحمراء)، لتوصل رسالة زوجها الذي نفذ خمسة إضرابات في اعتقالات سابقة، وتعرض للاعتقال 12 مرة".

ووجهت رندة موسى رسالة إلى أهالي الأسرى الذين سيدخل أبناؤهم الإضراب، أكدت فيها على أهالي الأسرى بضرورة رفع صوتهم بأنفسهم، وخصوصا أمهات وزوجات الأسرى وعدم الاكتفاء بما تقوم به المؤسسات العاملة في هذا المجال.

ويواصل الأسير القيادي الشيخ خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 46 على التوالي في سجون الاحتلال رفضًا لاعتقاله التعسفي.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، بأن الأسير القيادي عدنان يواصل إضرابه عن الطعام، وهو يعاني من ظروف صحية صعبة، موضحة أنه معتقل حاليًا في عيادة مشفى الرملة الصهيوني.

وكان القيادي الشيخ عدنان أعلن عن إضرابه منذ لحظة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في الخامس من فبراير الماضي.

يشار إلى أن الأسير الشيخ عدنان تعرض للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 8 سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ.