"حماس" عزل قيادات الأسرى من قبل الاحتلال محاولة يائسة لن تثنيهم عن المضي في نضالهم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء22/3/2023م، أن إقدام سلطات الاحتلال الصهيوني على عزل قياداتٍ أسرى من أعضاء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، ونقلهم إلى جهة غير معلومة؛ هي محاولة يائسة للضغط على أسرانا الأبطال، لثنيهم عن المُضيّ في خطواتهم النضالية التي بدأت قبل سبعةٍ وثلاثين يوماً، وصولاً إلى إطلاقهم (معركة بركان الحرية أو الشهادة).

وقالت الحركة في تصريح صحفي :" إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ نشيد بصمود وإصرار أسرانا الميامين، وهم يسطّرون أبهى صور الوحدة على قاعدة مجابهة الاحتلال وانتهاكاته، متسلّحين بإرادتهم الحرّة، في وجه آلة القمع الوحشية"، مؤكدة دعمها الكامل لحراك الأسرى في سجون الاحتلال.

كما أكدت الحركة أنها لن تخذل الأسرى الأبطال، وستبقى على العهد لهم بأن تبقى قضيتهم العادلة على رأس أولويات شعبنا ومقاومتنا الباسلة حتى تحرير آخر أسير وأسيرة من سجون الاحتلال الفاشي.