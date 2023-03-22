البطش: قرارات الحكومة الصهيونية بحق الأسرى لن تُثنينا وسنواصل ثورتنا

أكد القيادي خالد البطش رئيس دائرة العلاقات الوطنية بحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء22/3/2023م، أن الثورة ستبقى متواصلة ولن تُثنينا قرارات الحكومة الصهيونية بحق الأسرى والقوانين المجحفة بحق الفلسطينيين، داعياً الأحرار للالتفاف خلف قضية الأسرى ومعركة الكرامة التي يخوضها الأسرى ليعبروا عن رفضهم لكل هذه السلسلة اللاأخلاقية من عقوبات ضدهم لكسر إرادتهم،

جاء ذلك، خلال وقفة طلابية تضامنية نظمتها الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ظهر اليوم في جامعة الأزهر بغزة دعماً وإسناداً إلى الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال والشيخ خضر عدنان وأهلنا في الضفة الغربية المحتلة.

ووجه القيادي البطش التحية للأسرى المضربين عن الطعام الذين يخوضون معركة الكرامة من أجل حريتهم في مواجهة المجرم ابن غفير وكل الإجراءات العقيمة التي تخلص منها العالم منذ عشرات سنين.

وبيّن القيادي البطش أن الثورة الفلسطينية التي تواصل سيرها نحو القدس وفلسطين، التي تُعبْد بالدماء والأشلاء وأهات الأسرى والأسيرات، فمن دماء الشهيد الأسير ناصر أبو حميد إلى صرخات إسراء الجعابيص إلى أنين الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي إلى صيحات المجاهدين في نابلس وجنين وكل مدن الضفة الغربية، تسيل هذه الدماء والتضحيات من أجل فلسطين.

وأكد القيادي البطش أن مسيرة العلم والثورة ستستمر ونستمد العزم من الشباب للتأكيد على حقنا في فلسطين التي لا تقبل القسمة على دولتين، ففلسطين كانت وما زالت أرضنا العربية والإسلامية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، فثورتنا مستمرة منذ أكثر من خمسة وسبعين عاماً منذ وطئت أقدام المحتلين أرضنا متى زال مستمرة نغذيها بالدم والأشلاء من غزة إلى جنين ومن بيت حانون إلى نابلس ومن فلسطين إلى ريف دمشق حيث دماء الشهيد القائد علي الأسود.

ودعا القيادي البطش جماهير شعبنا في الضفة الغربية وغزة وكل الساحات إلى توحيد الجهود نصرةً للأسرى المضربين عن الطعام ونصرة للأسرى الذين سينطلقون غداً في أول أيام الإضراب بشكل جامعي، رفضاً لإجراءات المحتل ضدهم.