جماعات الهيكل تدعو لاقتحام مركزي لباحات الأقصى غداً في أول أيام شهر رمضان

يُحظر جماعات الهيكل المزعوم لبدء شهر رمضان باستفزازات قوية لمشاعر المسلمين ، حيث دعت "منظمات الهيكل إلى اقتحام مركزي للمسجد الأقصى غدا وهو أول أيام شهر رمضان.

"جماعات الهكيل المزعوم" نشرت دعواتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشددت الجماعات على ضرورة تنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى يوم غد بزعم "بداية الشهر العبري".

وبشأن تحضيرات جماعات الهيكل لعيد الفصح العبري والذي يصادف الأسبوع الثالث من شهر رمضان، نشرت جماعة "العودة إلى جبل الهيكل" إعلانات بحثاً عن ساحات لتخزين الماعز في البلدة القديمة للقدس القديمة، تمهيداً لتقديمها كقرابين للفصح العبري، ويأتي ذلك مع دعوات يومية لتنفيذ اقتحامات على مدار أيام عيد الفصح.