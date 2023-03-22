الذكرى التاسعة لاستشهاد المجاهد محمد أبو زينة

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

كان مخيم جنين على موعد مع فارسه محمد عمر أبو زينة، بتاريخ 5 أغسطس عام 1989م، لعائلة مجاهدة ربته على حب الجهاد والمقاومة، فهو ابن شقيق الشيخ المجاهد خالد أبو زينة "أبو صالح" من قيادات حركة الجهاد الإسلامي والذي تعرض لاعتقالات متكررة من الاحتلال، وتلقى فارسنا دراسته في المخيم، ثم انتقل للدراسة في الجامعة العربية الأمريكية، وأظهر خلال دراسته جهداً ممیزاً كما أصبح أحد كوادر الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي.

انتمى فارسنا لحركة الجهاد الإسلامي في سن مبكرة عقب معركة جنين البطولية في نيسان عام 2002م، التي خاضتها سرايا القدس مع فصائل المقاومة. ثم التحق بصفوف سرايا القدس وشارك في كثير من المهمات العسكرية والتصدي لقوات الاحتلال داخل مخيم جنين وخارجه.

اعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية أكثر من مرة أبرزها في 12 أكتوبر 2010م، لمدة 25 يوماً، وبعد الإفراج عنه قامت قوات الاحتلال باعتقاله بتاريخ 27 ديسمبر 2010م، وأفرج عنه بتاريخ 29 أبريل 2012م.

دأب فارسنا على المشاركة في فعاليات ونشاطات حركة الجهاد الإسلامي، وخصوصاً إسناد الأسرى والمضربين عن الطعام منهم، والمشاركة في استقبال المحررين من سجون الاحتلال أو السلطة.

رافق الشهيد المجاهد محمد العديد من القادة والأبطال منهم رفاق دربه الشهداء: خالد أبو ساري ونافع السعدي، وتأثر باستشهادهم كثيراً.

شهيداً على طريق القدس

اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين فجر السبت الموافق 22 مارس 2014م، وحاصرت أحد المنازل، واشتبكت مع مجموعة من المقاومين ما أسفر عن استشهاد فارسنا برفقة الشهيد حمزة أبو الهيجا من كتائب القسام، والشهيد يزن باسم جبارين من حركة فتح. وأصيب سبعة مواطنين بالرصاص حينما حاولوا منع قوات الاحتلال من اقتحام المنزل. فيما اعترفت مصادر العدو بإصابة جنديين من وحدة "يمام" الخاصة بالاغتيالات، خلال الاشتباك مع المقاومين.