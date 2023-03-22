ما قصة قذائف اليورانيوم المنضب- قذائف اليورانيوم المنضب فيديو وصور، دارت خلافات بين الدول الكبار حول موضوع ارسال قذائف وصواريخ يورانيوم منضب إلى أوكرانيا في ظل حربها المستمرة مع روسيا منذ أكثر من عام على التوالي، وسط تحذيرات روسية للمملكة من خطورة ارسال قذائف يورانيوم منضب إلى أوكرانيا، إذ هدد الرئيس الروسي بوتين بالرد واتخاذ إجراءات حل أرسلت بريطانيا قذائف يورانيوم منضب إلى أوكرانيا، وسط دفاع من المملكة المتحدة عن ذلك.

قصة قذائف اليورانيوم المنضب

قصة قذائف اليورانيوم المنضب، بعد أن حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة امداد أوكرانيا بالقذائف الخطيرة، لم تأبه المملكة المتحدة لذلك ودافعت عن إمداد كييف بصواريخ اليورانيوم، بينما صرح الناتو بأن النظام الأمني العالمي تغير إلى الأبد، وهو ما يعني أن الأيام القادمة خطيرة وقد تشهد حربا ضروس بين الدول الكبار، لذلك ومع انتشار خبر قذائف اليورانيوم المنضب، قرر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر قصة ارسال بريطانيا قذائف يورانيوم منضب لأوكرانيا في ظل الحرب القائمة مع موسكو.

عاجل | رئيس لجنة الدفاع البريطاني: قذائف اليورانيوم المنضب تستخدم في أنحاء العالم وروسيا نفسها تستخدمها — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) March 22, 2023

#عاجل 🚨فلاديمير بوتين :



روسيا ستضطر للرد بقوة في حال إرسال بريطانيا

قذائف اليورانيوم المنضب إلى اًوكرانيا . pic.twitter.com/GY1lInSIA0 — الأخبار العاجلة🚀🔥🔥 (@abd_99_) March 22, 2023

قذائف اليورانيوم المنضب ويكيبيديا صور

قذائف اليورانيوم المنضب ويكيبيديا صور، وللتوضيح أكثر عن اليورانيوم المنضب قرر فريق العمل نشر معلومات دقيقة عن اليورانيوم المنضب الذي أثار الجدل بين روسيا والدول الكبار وفق موقع ويكيبيديا الشهير، إذ يستخدم اليورانيوم الطبيعي لإنتاج اليورانيوم المخصب من خلال عمليات كيميائية، وذلك لاستخدامه كوقود نووي في محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية، أو لاستخدامه في الأسلحة النووية، ويعد اليورانيوم المنضب نتيجة ثانوية أو عادماً لعمليات إنتاج هذا اليورانيوم المخصب، وله خواص اليورانيوم الطبيعي نفسها إلا أنه يحتوي على 60٪ من إشعاع اليورانيوم الطبيعي، ويتكون من ثلاثة نظائر من اليورانيوم هي يورانيوم 234، يورانيوم 235 ويورانيوم 238، إلا أن نسب يورانيوم 234، ويورانيوم 235 في اليورانيوم المنضب هي أقل من مثيلاتها في اليورانيوم الطبيعي، وذلك بسبب أن عمليات تخصيب اليورانيوم تزيل جزئيا بعضا من هذه النظائر من اليورانيوم الطبيعي. وتعرف لجنة التنظيم النووي الأمريكية اليورانيوم المنضب بأنه ذلك اليورانيوم الذي تقل فيه نسبة اليورانيوم 235 عن 0.711.

ماذا يعني قذائف اليورانيوم المنضب؟

ماذا يعني قذائف اليورانيوم المنضب؟ ولتتمة الموضوع فإن اليورانيوم المنضب يستخرج أيضاً من الوقود المستنفذ، والذي يتم استخدامه المفاعلات النووية، وذلك عند فصل البلوتنيوم، وبالمعلومات السابقة نكون قد نشرنا تفاصيل اليورانيوم المنضب ولماذا هددت وحذرت روسيا من ارساله إلى أوكرانيا لاسيما مع استمرار الحرب الأوكرانية الروسية منذ أكثر من سنة على التوالي.