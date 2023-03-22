عبارات تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك 2023- بطاقات تهنئة لشهر رمضان 1444، أعن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين في تصريح صدر عنه مساء يوم أمس الثلاثاء عن تعذر رؤية الهلال، وبذلك يكون يوم الخميس القادم الموافق 23 مارس/ آذار 2023، أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2023، وهو ما يعني أن تبدأ التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك بدءًا من اليوم الأربعاء، لأن المسلمين يهنؤون بعضهم قبل حلول ليلة الشهر الفضيل، لانشغالهم أثناء الليل في صلاة التراويح والأدعية والعبادات.

رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2023 مكتوبة قصيرة

رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2023 مكتوبة قصيرة، سويعات قليلة تفصل المسلمين جميعا عن حلول شهر رمضان المبارك، إذ يؤدي المسلمون اليوم صلاة التراويح ليعلن غدا رسميا صيام أول أيام رمضان لعام 1444 هجري، ومع الإعلان الرسمي عن بدء شهر رمضان المبارك، يشرع الأقارب والأحباب والأصدقاء بإرسال رسائل تهنئة لشهر رمضان المبارك 2023 لبعضهم البعض، سواء مستجاب عبر الأجهزة الخلوية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.











عبارات تهنئة جميلة بمناسبة شهر رمضان المبارك 2023

عبارات تهنئة جميلة بمناسبة شهر رمضان المبارك 2023، في هذه المناسبة الإسلامية السعيدة وهي قدوم شهر رمضان المبارك، يشرع كل شخص بتهنئة أقاربه وذويه وأصدقائه وأحبابه وأنسبائه وزوجته وأبنائه على طريقته الخاصة، منهم من يرسل رسائل عبر الأجهزة الخلوية ومنهم من ينشر عبر السويال ميديا، ومنهم من يرسل عبر البريد الخاص بالسوشيال ميديا، لكن الكل متفق على أن يتبادل التهنئة مع أحبابه، وفي هذه المناسبة قرر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ارفاق عدد من بطاقات التهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك 2023- 1444 هجري.









بطاقات معايدة بمناسبة شهر رمضان 2023 صورعن رمضان 1444 جديدة

بطاقات معايدة بمناسبة شهر رمضان 2023 صورعن رمضان 1444 جديدة، أجمل التهاني للزملاء الغالين ولكل من يعزهم قلبي بمناسبة شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير، جعله الله شهر الحسنات وشهر المغفرة وشهر الرحمة. بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أتقدم باحر التهاني والتبريكات إلى جميع الزملاء والموظفين في العالم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، للزملاء الأكارم اسأل الله الذي تفضل عليكم بحسن وطيب النفس أن يشملكم في هذا الصباح وكل صباح بالرحمة والمغفرة وسعة الرزق وتمام العافية رمضان كريم، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله الله أكبر هلال خير ورشد اللهم بلغنا رمضان ونحن في احسن حال واجعل لنا ولمن له حق علينا والمسلمين فيه وافر الحظ والنصيب من كل خير امين يا رب العالمين مبارك عليكم الشهر.