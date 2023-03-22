بالصور الإعلام العبري يتحدث عن تفعيل القبة الحديدية لاعتراض مسيرة أطلقت من جنوب القطاع

هزت انفجارات قوية صباح اليوم الاربعاء 22/3/2023 سماء مدينتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة بعد إطلاق القبة الحديدة عدة قذائف .

إذاعة جيش الاحتلال اعلنت ان القبة الحديدية اعترضت طائرة مسيّرة انطلقت من قطاع غزة، قبل تخطيها السياج الحدودي، وقد كانت متجهة صوب المستوطنات المحاذية للقطاع.

وقالت مصادر محلية ان الاحتلال أطلق صاروخ اعتراضي في الأجواء الشرقية لرفح.

وعلق الإعلام العبري على الحادثة انه تم تفعيل القبة الحديدية في غلاف غزة، وعلى حد علمنا لم يطلق أي صاروخ والتفاصيل قيد الفحص.

وقال موقع حدشوت بتخون سدي انه " منذ فترة وجيزة تم تفعيل نظام القبة الحديدية في أراضي مجلس إشكول الإقليمي ، نحو جسم مشبوه في سماء قطاع غزة"



