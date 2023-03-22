دعاء 1 رمضان 2023- دعاء اليوم الأول من رمضان مكتوب pdf، أقل من 24 ساعة تبقت على قدوم شهر رمضان المبارك 2023، حيث أعلن المفتي العام في الأراضي الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أن يوم غد الخميس هو أول أيام رمضان المبارك لعام 2023- 1444، إذ مع قرب حلول شهر رمضان المبارك خاصة ليلة شهر رمضان المبارك يتجهز المسلمون ليستقبلوا شهر رمضان بأفضل حال باستقباله بالدعاء والصلاة وقراءة آيات عطرة القرآن الكريم.

دعاء أول يوم رمضان 2023- 1444

دعاء أول يوم رمضان 2023- 1444، يستقبل المسلمون شهر رمضان المبارك بكل حب وحماس وسعادة، كما إنهم يضاعفون أداء جميع العبادات والفروض والسنن عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأدعية تهذب النفوس وتزيل الهم عن القلوب والصدور، يُحقق الله سبحانه وتعالى الأمنيات، لذلك قرر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر أدعية اليوم الأول من شهر رمضان 2023 مكتوبة ومستجابة بأمر الله عز وجل.

دعاء اليوم الأول من رمضان 1444

دعاء اليوم الأول من رمضان 1444، في رمضان تتصالح الناس مع رب العالمين، كما تتصالح مع بعضها البعض، وتزيد الزيارات والألفة والمحبة، كيف لا وهو شهر المحبة والخبر والغفران والتسامح ونيل الحسنات ومحو السيئات، فأيام شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة للمسلم عليه أن يستثمرها بأفضل حال ممكن خاصة وأنها تقدم علينا مرة واحدة في كل عام، وهي أيام معدودات، أي تذهب بسرعة البرق.

دعاء دخول شهر رمضان المبارك pic.twitter.com/OVNArvQGmB — القرشي (@AaliSalem1) March 22, 2023

دعاء 1 رمضان 2023

دعاء 1 رمضان 2023، اللهمَ اجْعلْ صِيامي فيه صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين، اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.