شاهد برومو برنامج رامز جلال في رمضان 2023.. تفاصيل برنامج رامز نيفر إند 2023، يعتبر المصري رامز جلال من أصحاب البرامج المهمة التي يحرص المشاهدون على مشاهدتها خلال شهر رمضان المبارك، وهو ضمن قائمة البرامج التي ستعرضها قناة ام بي سي السعودية خلال شهر رمضان المبارك 2023، وهي قناة تحظى باهتمام بالغ لدى الملايين من المشاهدين، الأمر الذي يدفع القناة لاختيار افضل البرامج لعرضها في أكثر الأشهر متابعة للتلفاز، ولذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية شاهد برومو برنامج رامز جلال في رمضان 2023.. تفاصيل برنامج رامز نيفر إند 2023

شاهد برومو برنامج رامز جلال في رمضان 2023

شاهد برومو برنامج رامز جلال في رمضان 2023.. برومو برنامج رامز نيفر إند، ينتظر الكثير من الأفراد عرض برنامج رامز جلال والذي اشتهر ببرامج المقالب في رمضان.

وأعلن الفنان المصري رامز جلال عن ضيوف برنامجه الجديد رامز نيفر إند والذي سيعرض في رمضان 2023، على فضائية "أم بي سي" مصر.

ضيوف برنامج رامز جلال

اعتاد الفنان المصري رامز جلال من خلال برنامجه على استضافة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والرياضة والمشاهير، وذلك كان سبباً في نجاح برنامجه.

أما عن قائمة ضيوف برنامج رامز جلال " رامز نيفر إند " في رمضان 2023 تتضمن الأسماء التالية الفنانة المصرية ياسمين صبري، الإعلامية المصرية ياسمين عز.

والفنانة المصرية نسرين أمين، مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، لاعب النادي الأهلي المصري محمود عبد المنعم كهربا.

بالإضافة إلى لاعب نادي الزمالك مصطفى شلبي، لاعب النادي الأهلي أحمد عبد القادر، والحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين.

ظهر رامز جلال في البوستر الثاني الذي عرضته قناة "إم بي سي"، وهو ممسك سلاح في يد وبالأخرى فانوس ويطير في الهواء.

ويُظهر البوستر شخصًا يسقط من أعلى، ويبدو أنها إشارة إلى طريقة تنفيذ المقلب، بالإضافة إلى تطاير ملاعق وأطباق طعام وأكواب.

برنامج رامز نيفر إند

أعلن الفنان المصري رامز جلال عن برنامجه الجديد في رمضان 2023، عبر حسابه الشخصي فيسبوك حيث كتب "بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين"

وتابع جلال "بعون الله رامز نيفر إند.. في رمضان 2023 على MBC مصر والله المستعان".

ويذكر أن كانت الفنانة نسرين أمين كشفت تفاصيل مشاركتها في برنامج مقالب رامز جلال الجديد المقرر عرضه في رمضان المقبل، قائلة إنه مقلب جديد وليس سهلًا على أي شخص أن يتحمله.

وتابعت "أصبت أكثر من إصابة في مقلب رامز جلال، مقلب جامد أوي ومش سهل ومش أي حد يستحمله، ومكنتش متخيلة إنه هيوصل لكده، ومعرفتش أعمل اللي أنا عاوزاه لأن كان فيه كاميرات بتصور".

برنامج رامز جلال رمضان 2023

أعلن الفنان رامز جلال في لقاء له ضمن حفل joy awards عن تحضيره لبرنامجه المعتاد عن المقالب هذا العام، والتزم رامز التكتم على فكرة البرنامج؛ ولم يُصرح عن أي تفاصيل خاصة بالبرنامج، واكتفى بتشويق جمهوره لانتظار برنامجه.

القنوات الناقلة لبرنامج رامز جلال في رمضان 2023

نجد أن اسم برنامج مقالب رامز جلال ارتبط عادة بمجموعة قنوات MBC، حيث يُعرض كل عام حصريًا على شاشتها، كما أنه يعرض فور عرض الحلقة من خلال منصة شاهد. نت. لهذا من المتوقع هذا العام أن يُعرض برنامج رامز جلال رمضان 2023 على مجموعة قنوات MBC وMBC مصر، ومن المقرر أن تعلن مجموعة MBC عن برامجها ومسلسلاتها في رمضان 2023 قبل بداية الشهر الكريم.

موعد عرض برنامج رامز جلال في رمضان 2023

اعتاد الجمهور العربي عامة والمصري خاصة، على متابعة برنامج رامز جلال مع أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث تُعرض أولى حلقاته عقب أذان المغرب على قناة MBC مصر.

" كما تحرص MBC على عرض البرنامج في أفضل الأوقات، وهو وقت الإفطار وفقًا لكل دولة عربية، حيث تكون نسب المشاهدة عالية. كما توفر قنوات MBC فرصة مشاهدة البرنامج مرة أخرى، إذا لم تستطع مشاهدته في وقت العرض، حيث يتم عرض البرنامج مرة أخرى بعد ساعتين من موعد عرضه.

اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2023

لم يتم الإعلان الرسمي عن اسم برنامج رامز جلال رمضان 2023 بعد، لكن من المعروف أن الفنان رامز جلال قدم العديد من برامج المقالب على عدة سنوات متتالية نذكر أهمها فيما يلي:

برامج مقالب رامز جلال في رمضان

برنامج رامز قلب الأسد في عام 2011.

رامز ثعلب الصحراء في عام 2012.

برنامج رامز عنخ آمون في عام 2013.

رامز قرش البحر في عام 2014.

برنامج رامز واكل الجو في عام 2015.

رامز بيلعب بالنار في عام 2016.

برنامج رامز تحت الأرض في عام 2017.

رامز تحت الصفر في عام 2018.

برنامج رامز في الشلال في عام 2019.

رامز مجنون رسمي في عام 2020.

برنامج رامز عقله طار في عام 2021.

رامز موفي ستار في عام 2022