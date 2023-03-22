دعوات لعدم شراء "التمور الإسرائيلية" في الأسواق الأميركية

دعت منظمة ((AMP أبناء الجاليات العربية والفلسطينية بعدم الشراء أو التعامل مع التمور "الإسرائيلية" التي تباع في الأسواق الأميركية مع حلول شهر رمضان الفضيل، والتي تسوّق معظمها على أنها منتجات فلسطينية .

تسويق منتجات إسرائيلية مزروعة في مستوطنات غير شرعية، في الأسواق الأمريكية وخاصة التمور التي تلقى رواجاً كبيراً في شهر رمضان المبارك، مما يسهم في تطوير المشاريع الزراعية الاستيطانية وفي ذات الوقت ضرب الإنتاج الفلسطيني الذي تعتمد عليه مئات الأسر الفلسطينية ويعتبر أحد أبرز الاستثمارات الوطنية الواعدة في منطقة أريحا والأغوار.

وحثتAMP أبناء الجالية إلى دعم المنتجات الفلسطينية الموثوق منها للمساهمة في دعم المزارعين الفلسطينيين والمنتجات الفلسطينية التي تثق بها الكثير من الأسواق العالمية نظراً لجودتها وآليات انتاجها حسب المواصفات العالمية .