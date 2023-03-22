بالأسماء: اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 22/3/2023، حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين في عدة قرى ومدن بالضفة المحتلة.

اعتقالات الأربعاء ٢٢/٣/٢٠٢٣

١. مالك العجلوني- العيزرية شرق القدس

٢. أسامة محمود صبارنة- بيت أمر شمال الخليل

٣. محمد إبراهيم صبارنة- بيت أمر

٤. محمد خليل العلامي- بيت أمر

٥. محمد محمود بعران- بيت أمر

٦. قصي إبراهيم- عناتا شرق القدس

٧. محمد أنور مرعي- قراوة بني حسان قرب سلفيت

٨. عبود الشامي- نابلس

٩. عز الدين عبد الحق- نابلس

١٠. عمر عبد الحق- نابلس

١١. عبد الله القصاص- مخيم الفوار جنوب الخليل

١٢. مازن زواهرة- بيت لحم

١٣. موسى الشيخ- الولجة غرب بيت لحم

١٤. أيهم الشاعر- القدس

١٥. محمد مبارك- خربة أبو فلاح شرق رام الله

١٦. محمد عاهد- خربة أبو فلاح

١٧. المحرر أنس شديد- دورا جنوب الخليل

١٨. محمد أبو ناموس- مخيم عقبة جبر بأريحا

١٩. قسـ.ام خروشة نجل الشهـ.ـيد عبد الفتاح خروشة- نابلس

٢٠. أحمد محمود أبو بكر- يعبد جنوب جنين

٢١. ينال كامل أبو شملة- يعبد

٢٢. أسامة قبها- يعبد

٢٣. سيف الدين عدنان الكيلاني- يعبد

٢٤. ليث أبو داهوك- مخيم عقبة جبر

٢٥. يوسف الخطيب- مخيم عقبة جبر