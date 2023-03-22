بالأسماء: اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 22/3/2023، حملة اعتقالات واسعة بالضفة المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين في عدة قرى ومدن بالضفة المحتلة.
اعتقالات الأربعاء ٢٢/٣/٢٠٢٣
١. مالك العجلوني- العيزرية شرق القدس
٢. أسامة محمود صبارنة- بيت أمر شمال الخليل
٣. محمد إبراهيم صبارنة- بيت أمر
٤. محمد خليل العلامي- بيت أمر
٥. محمد محمود بعران- بيت أمر
٦. قصي إبراهيم- عناتا شرق القدس
٧. محمد أنور مرعي- قراوة بني حسان قرب سلفيت
٨. عبود الشامي- نابلس
٩. عز الدين عبد الحق- نابلس
١٠. عمر عبد الحق- نابلس
١١. عبد الله القصاص- مخيم الفوار جنوب الخليل
١٢. مازن زواهرة- بيت لحم
١٣. موسى الشيخ- الولجة غرب بيت لحم
١٤. أيهم الشاعر- القدس
١٥. محمد مبارك- خربة أبو فلاح شرق رام الله
١٦. محمد عاهد- خربة أبو فلاح
١٧. المحرر أنس شديد- دورا جنوب الخليل
١٨. محمد أبو ناموس- مخيم عقبة جبر بأريحا
١٩. قسـ.ام خروشة نجل الشهـ.ـيد عبد الفتاح خروشة- نابلس
٢٠. أحمد محمود أبو بكر- يعبد جنوب جنين
٢١. ينال كامل أبو شملة- يعبد
٢٢. أسامة قبها- يعبد
٢٣. سيف الدين عدنان الكيلاني- يعبد
٢٤. ليث أبو داهوك- مخيم عقبة جبر
٢٥. يوسف الخطيب- مخيم عقبة جبر