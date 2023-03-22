الاحتلال يعزل قيادات الإضراب..الحركة الأسيرة تعلن البدء الفعلي اليوم في بركان الحرية أو الشهادة

أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء 22/3/2023، البدء الفعلي في بركان الحرية أو الشهادة، فيما عزلت إدارة السجون قيادات الإضراب في أولى خطواتها التنكيلية بحق المضربين.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ إدارة سجون الاحتلال وفي أولى خطواتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين، عزلت قيادة الإضراب (أعضاء لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة)، الذين شرعوا بالإضراب عن الطعام يوم أمس، ونقلت الأسيرين عمار مرضي وسلامه قطاوي إلى جهة غير معلومة.

وبذلك نؤكد على من تم نقلهم من الأسرى المضربين، دون معرفة الوجهة التي جرى نقلهم إليها وهم: عمار مرضي، وسلامه قطاوي، ومحمد الطوس، ووليد حناتشة.