بالفيديو قوات الاحتلال تعتقل شابين بعد اقتحام منزل في نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، شابين بعد اقتحام منزل في حي المخفية بالمنطقة الغربية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبود الشامي ومحيي الدين عبد الخالق بعد اقتحام منزل الشهيد عدي الشامي، ونقلتهمها إلى جهة غير معروفة.

وذكرت مصادر محلية، أن نحو عشرة آليات عسكرية انطلقت من حاجز المربعة واقتحمت المدينة.

وأطلق مقاومون النار اتجاه الآليات المقتحمة، كما وألقى شبان (أكواع) متفجرة نحوها، وفق المصادر ذاتها.

وتشهد مدينة نابلس، اقتحامات متكررة ومتصاعدة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فيما يتصدى المقاومون والأهالي لها بإطلاق النار وإلقاء "الأكواع" والزجاجات الحارقة والحجارة.