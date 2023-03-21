الجهاد تنظم وقفة إسناد للأسرى والقيادي عدنان في طولكرم 

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وعائلة القيادي الأسير خضر عدنان وقفة إسناد للأسرى والقيادي عدنان المضرب عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي، اليوم الثلاثاء أمام مقر الصليب الأحمر في طولكرم.

ورفع المشاركون من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي وأبناء شعبنا صوراً للشيخ الأسير خضر عدنان، مرددين هتافات دعم وتأييد للأسرى في معركتهم ضد السجان، ومطالبين بحريتهم وإنهاء معاناتهم في سجون الاحتلال.

وقال القيادي المحرر ماهر الأخرس في كلمة له، إن الشيخ خضر عدنان بإضرابه يمثل كل الشعب الفلسطيني دفاعاً عن قضيته وكرامته أمام هذا المحتل المجرم، مضيفاً أن الشيخ خضر يعي بأن معركته هذه ستنتهي بانتصاره الحتمي على السجان.

واعتبر القيادي الأخرس أن الأسرى هم أساس الشعب الفلسطيني في مواجهة المحتل ولن تكسر إرادتهم ولن تلين عزائمهم وسينزعون الانتصار رغم المعاناة، مشدداً على ضرورة نصرتهم والوقوف بجانبهم في هذه المعركة المصيرية.

من جانبها، بعثت زوجة الأسير خضر عدنان "أم عبد الرحمن" برسالة للصليب الأحمر تطالبه بالقيام بدوره في متابعة قضايا الأسرى، مستنكرة تقصيره في متابعة قضية الشيخ خضر حيث لم يقم الصليب بزيارته ولا متابعة حالته في سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (45) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، ويواجه ظروف عزل صعبة في سجن مشفى الرملة.