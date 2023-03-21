زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب أفغانستان وباكستان

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأنّ زلزالاً قوّته 6.5 درجات على مقياس ريختر هزّ منطقة شمالي أفغانستان، مساء اليوم الثلاثاء 21/3/2023، وقد شعر سكان شمالي باكستان المجاورة بالزلزال كذلك.

بدورها، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أنّ الزلزال ضرب أفغانستان وباكستان. كذلك الأمر بالنسبة إلى مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، لكنّه قدّر قوّة الزلزال بـ6.8 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب الوكالات الثلاث، فقد وقع الزلزال على عمق تراوح ما بين 184 و194 كيلومتراً، أمّا مركزه ففي سلسلة جبال هندو كوش بالقرب من إقليم بدخشان الأفغاني النائي.

ولم يتّضح حتى الآن إذا كان الزلزال قد تسبّب في أضرار أو إصابات.

يُذكر أنّ سكان العاصمة الهندية نيودلهي شعروا من جهتهم بالزلزال، وقد أكّدت ذلك وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) الهندية.

وكان زلزال بقوّة 6.1 على مقياس ريختر قد ضرب المنطقة الواقعة شرقي أفغانستان، وأودى بحياة أكثر من ألف شخص في عام 2022 الماضي.