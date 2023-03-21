مصلحة السجون "الإسرائيلية" تتوعد بمعاقبة الأسرى الذين بدأوا إضرابًا عن الطعام اليوم

هددت ما يسمي "مصلحة السجون الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء 21/3/2023م، الأسرى الذين بدأوا إضرابًا عن الطعام باتخاذ إجراءات بحقهم.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن مصلحة السجون "الإسرائيلية" توعدت الأسرى الذين بدأوا إضرابًا عن الطعام بتنفيذ إجراءات بحقهم وصفتها بـ "التأديبية"

وشرع صباح اليوم الثلاثاء 21/3/2023 قادة الحركة الأسيرة في الإضراب عن الطعام ، على أن يلحقهم أكثر من 2000 أسير فلسطيني بالإضراب بدءًا من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك.

وقالت لجنة الطوارئ: إنه على رأس المضربين على الطعام اليوم هم : 1. الأخ/ عمار مرضي. ممثلًا عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، 2. الأخ/ سلامة القطاوي. ممثلًا عن حركة المقاومة الإسلامية حماس، 3. الأخ/ زيد بسيسي. ممثلًا عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، 4. الرفيق/ وليد حناتشة. ممثلًا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 5. الرفيق/ وجدي جودة. ممثلًا عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 6. الرفيق/ باسم خندقجي. ممثلًا عن حزب الشعب الفلسطيني.

وسيشرع بالإضراب معهم الأسير البطل/ محمد الطوس "أبو شادي"، عميد الأسرى الفلسطينيين والمعتقل منذ العام 1985م، على أن يشرع أكثر من ألفي أسير فلسطيني بالإضراب بدءًا من اليوم الأول لشهر رمضان المبارك.

وقالت لجنة الطوارئ : إنه بعد أن ظن العدو أنه يستطيع أن يستبيح شيئًا من حقوقنا وكرامتنا، وبعد أن فشلت كافة الجهود والمساعي الداخلية والخارجية في لجم "صبيان التلال" من أمثال المدعو "بن جفير"، والمنكر لضوء شمس وجودنا "سموتريتش"؛ قررنا بعون الله وتوفيقه الشروع في إضرابنا المفتوح عن الطعام "بركان الحرية أو الشهادة".

ودعت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة ، جماهير شعبنا البطل للالتفاف حول قضية الأسرى موحدين في نصرة رمزية الأرض الإنسان، ونصرة قضية الأسرى المضربين عن الطعام.

وطالبت شعبنا للمشاركة في المسيرات والوقفات الليلية اليوم الساعة 7:30 مساءً في مراكز مدننا دعمًا لمطلبنا المشروع بالحرية الكاملة والعيش بكرامة.

وأبرقت لجنة الطوارئ لشعبنا العظيم المقاوم ولأمتنا العربية والإسلامية بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، آملين من المولى -عزَّ وجل- أن يعيش شعبنا العام القادم وقد تحرر أسراه ومسراه من يد الغاصبين الصهاينة، كما نتقدم لأمهات الأسرى والشهداء والجرحى وللأم الفلسطينية بالتهنئة بمناسبة يوم الأم، سائلين المولى -عز وجل- أن يحفظ أمهاتنا الصابرات المحتسبات وأن يعينهن على أداء رسالة الأمومة المقدسة.