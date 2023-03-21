أدعية دخول شهر رمضان المبارك 2023- دعاء قصير قبل شهر رمضان- أدعية دخول شهر رمضان المبارك 2023، من أفضل الأدعية التي يحرص المسلمون على الدعاء بها، خاصةً قبل دخول شهر رمضان المبارك 1444- لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أجمل أدعية قبل رمضان مستجابة وهي من الأدعية التي ينبغي على المسلم أن يعرفها وأن يحفظها وأن يرددها في الأيام التي تسبق شهر رمضان المبارك.

أفضل الدعاء في ليلة رمضان الأولى

دعاء ليلة رمضان، ما أعظم أن يقضي الإنسان المسلم ليلة رمضان في العبادة والدعاء والعمل الصالح، فيما يأتي نذكر بعض الأدعية المستحبة التي يمكن للمسلم أن يقرأها في ليلة أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك:

اللَّهمَّ في هذه الليلة المباركة، ليلة شهر رمضان المبارك، اللهم أَهلَّهُ علينَا بالأمنِ والإيمانِ والسَّلامةِ والإسلامِ، اللهم أعنا في هذا الشهر على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان يا رب العالمين.

اَللّهُمَّ اجْعَل لي نَصيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَداءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ.

اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ عبادِكَ الصّالحينَ القانتين المُسْتَغْفِرينَ الْمُقَرَّبينَ، اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك وزَحْزِحْني فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ، اَللّهُمَّ أعِنّي على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِلّينَ.

اللهمَّ بعِلْمِكَ الغيبَ وقُدْرَتِكَ عَلَى الخلَقِ، أحْيِني ما علِمْتَ الحياةَ خيرًا لِي، وتَوَفَّنِي إذا عَلِمْتَ الوفَاةَ خيرًا لي، اللهمَّ إِنَّي أسألُكَ خشْيَتَكَ في الغيبِ والشهادَةِ، وأسأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا والغضَبِ، وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغِنَى، وأسألُكَ نعيمًا لَا ينفَدُ، وأسالُكَ قرَّةَ عينٍ لا تنقَطِعُ، وأسألُكَ الرِّضَى بعدَ القضاءِ، وأسألُكَ برْدَ العيشِ بعدَ الموْتِ، وأسألُكَ لذَّةَ النظرِ إلى وجهِكَ، والشوْقَ إلى لقائِكَ في غيرِ ضراءَ مُضِرَّةٍ، ولا فتنةٍ مُضِلَّةٍ، اللهم زيِّنَّا بزينَةِ الإيمانِ، واجعلنا هُداةً مهتدينَ.

اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ، وقلبٍ لا يخشعُ، ودعاءٍ لا يُسمعُ، ونفسٍ لا تشبعُ، ثم يقولُ: اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من هؤلاءِ الأربعِ.

أدعية دخول شهر رمضان المبارك 2023

تعتبر الأدعية من أهم الأشياء عند دخول شهر رمضان المبارك، وقد وردت الكثير من الأحاديث حول فضل شهر رمضان والأدعية التي يستحب الدعاء في شهر رمضان، والأدعية التي يدعو بها الناس لبعضهم البعض في رمضان على سبيل التهنئة، وفيما يلي نعرض لكم أجمل دعاء دخول رمضان 1444 – 2023:

أدعية دخول رمضان كريم :

اللهمَّ بلغنا شهر رمضان المبارك لا فاقدين ولا مفقودين واجعلنا فيه من الصالحين، وبارك لنا يا رب العالمين في كل عمل وفي الصيام والقيام وتلاوة القرآن وفي كل عبادة نؤديها لك يا أرحم الراحمين.

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين هانئين به مع أحبابنا.

دعاء قبل رمضان :

ربّ أسألك قبل استقبال شهر رمضان المبارك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا، رب أهلّ هلال شهر رمضان الكريم بالخير واليمن والبركات علينا أجمعين يا كريم.

اللّهمّ بلغنا شهر رمضان نحن ومن نحبّ بلاغ توفيق وقبول، وارزقنا الجنّة إلى جوار الرّسول.

دعاء بداية دخول شهر رمضان :

اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحبّ وترضى يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم أعنا في رمضان على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا فيها ممن يصومه ويقومه إيمانًا واحتسابًا، اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا تسلمه منا متقبلًا.

دعاء دخول رمضان مكتوب تويتر :

اللهم اجعل قدوم شهر رمضان المبارك قدوم خيرٍ علينا، اللهم اجعله علينا وعلى المسلمين أجمعون شهر الخيرات والطاعات والعبادات، اللهم اعتق رقابنا فيه من النار، اللهم واغفر لنا ذنوبنا أجمعين.

اللهم اكتبنا في رمضان من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم أعزّ الإسلام والمسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا.

دعاء عن دخول رمضان قصير :

اللّهم اجعل دخول شهر رمضان قدوم خير على المسلمين وبلّغنا إياه جميعًا على خير الأحوال وأفضلها.

اللهمّ اجعل قدوم شهر رمضان قدوم خير وبركة وتفريج الهموم.

دعاء دخول رمضان قصير 2023

ما أجمل أن نشعر بروحانيات الشهر الكريم، فهي مبعث البهجة والفرحة، والتي تشعرنا بفقدان عزيز بغيابه عنا، ومن مبعث هذه البهجة دعاء دخول رمضان قصير لحالات الواتس، ومن هذه الأدعية:

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين.

اللهم تقبل في شهر رمضان صالح أعمالنا واجعلنا فيه من المقبولين.

أسأل الله العظيم أن يبلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه، وجنبنا فيه الذنوب والخطايا، وارزقنا ذكرك وحسن عبادتك، وأعيده علينا ونحن في أحسن حال، إنك على كل شئ قدير.

اللهم بلغنا سماع التراويح ودعوات المصلين ودموع الخاشعين وختم القران يا رب العالمين.

أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسنات تتكاثر، وذنوب تتناثر، وهموم تتطاير، وأن يجعل بسمتنا سعادة، وصمتنا عبادة، وخاتمتنا شهادة، و رزقنا في زيادة، وبعدد من حج واعتمر أن يتقبل أعمالنا.

اللهم بارك لنا في ما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان وأنت راض عنا يا كريم.

دعاء قبل دخول رمضان 1444

يتوجّه الإنسان المُسلم بلسان قلبه مع بداية شهر رمضان المُبارك غلى الله تعالى، سائًلًا إيّاه وطالبًا منه الخير الجَزيل، لأنّ الله وحده من يفرح بسؤال عبده، الآن قم باختيار أي دعاء قبل رمضان قصير تناسبك مع إمكانية التعديل عليها كيف ما تشاء أو الاقتباس منها نسأل من الله لنا ولكم التوفيق في شهر الخير وأن يبلغنا رمضان سالمين وأعاده الله علينا وعليكم بالخير، وفيما يلي نعرض لكم أفضل دعاء قبل دخول رمضان:

اللهم قبل دخول رمضان اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.

اللهم ها قد أقبل علينا شهر رمضان المُبارك، ولنا في القبور أحبة، اللهم بحقّ أسماؤك الحسنى أجمعين، نسألك أن ترحم ضعفهم، وأن تُكرمهم بجنّات النّعيم.

اللهم قبل دخول رمضان المبارك نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم اعصمنا من الشيطان، واغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب رحمتك، اللهم نسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا.

اللهم مع اقتراب شهر رمضان نسألك الجنة وما قرب إليها من قولٍ وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إلها من قولٍ وعمل، وأسألك أن تجعل كلّ قضاءٍ قضيته لنا.

أدعية النبي قبل دخول شهر رمضان 1444

إنّ الدعاء من أفضل العبادات وأعظمها وأحبّها إلى الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الدعاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يكثر من الدعاء قبل شهر رمضان وبعده وفي كلّ وقتٍ وحين، ومن أدعية الرسول قبل رمضان ما يأتي:

“اللهم إني أسألك بعزَّتِك أن تُنجِيَني مِن النار”.

“اللهم إني أسألُك مِن فضلك ورحمتِك؛ فإنه لا يملِكُها إلا أنتَ”.

“اللهم توَفَّنا مسلِمين، وأَحْيِنا مسلِمين، وألحِقْنا بالصالحين، غيرَ خزايا ولا مفتونين”.

“اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ، وزيِّنْه في قلوبنا، وكرِّهْ إلينا الكفرَ والفسوق والعِصيان، واجعَلْنا مِن الراشدين”.

“اللهم إني أسألك النعيمَ المقيم، الذي لا يحُول ولا يزُول”.

“اللهم لك الحمدُ كلُّه، اللهم لا قابضَ لما بسطْتَ، ولا مقرِّب لما باعدتَ، ولا مباعدَ لما قرَّبتَ، ولا معطيَ لما منعتَ، ولا مانع لما أعطيتَ، اللهم ابسُطْ علينا من بركاتِك، ورحمتك، وفضلِك، ورزقك”.

دعاء دخول رمضان قصير تويتر

يعتبر شهر رمضان من الشهور العظيمة، فهو شهر الرحمة والمغفرة، وهو الشهر الذي ينتظره كافة المسلمون من بقاع الأرض، ومع قدوم الشهر المبارك يتم تبادل دعاء دخول رمضان قصير تويتر بين الناس، فرحة وابتهاجا بقدوم الشهر المبارك، وإليكم أجمل الأدعية الدينية عن شهر رمضان.

اللهم وفقني في رمضان لموافقة الأبرار، وجنبني برمضان مرافقة الأشرار، وآوني به برحمتك لدار القرار واهدني لصالح الأعمال، واقض لي في رمضان الحوائج والآمال.

اللهم أهل رمضان علينا بالأمن والإيمان، والسلامة، والعافية المجللة ورزقنا الواسع، ودفع الأسقام، اللهم ارزقنا صيامه وتلاوة القرآن وقيامه فيه، وسلمه لنا، وتسلّمه منا .. وسلمنا فيه.

اللهم اجعل صيامي برمضان صيام الصائمين… وقيامي به قيام القائمين، ونبهني فيه عَن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا ارحم الراحمين، واعف عني ياربنا يا عافيًا عن المجرمين.

اللهم لا تؤاخذني بالعثرات، وأقلّني فيه من الخطايا والهفوات، واشرح وآمن به صدري… بأمانك يا أمان الخائفين.

اللهم أعنا على صيام شهر رمضان بكفّ الجوارح عن معاصيك، واستعمالها فيه، بما يرضيك يارب العالمين حتّى لا نصغي بأسماعنا إلى لغو.