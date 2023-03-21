امساكية شهر رمضان المبارك 2023 في قطاع غزة،عقب إعلان دار الإفتاء الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء 21/3/2023م، تعذر رؤية هلال رمضان ليكون يوم غدٍ الأربعاء المتمم لشهر شعبان ويوم الخميس غرة رمضان، حتى بدأ العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، البحث عن امساكية شهر رمضان المبارك 2023 في قطاع غزة فلسطين، لهذا سنضع لكم متابعين الكرام هذه المقالة لنرفق لكم امساكية رمضان في غزة، حيث ويبحث الصائمون عن الامساكية لمعرفة مواقيت الصلوات المفروضة ، وموعد ساعة الإفطار وساعة السحور للامساك عن الطعام والدخول في وقت الصيام.

امساكية شهر رمضان المبارك 2023 في قطاع غزة

ويحرص فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر مواعيد الصلاة في شهر رمضان ومواعيد الافطار والسحور، حتى يتمكن كافة الناس من معرفة الأوقات خلال رمضان مدة 30 يومًا، وأيضا من باب توفير الوقت والجهد في عمليات البحث التي يجريها الصائمون قبل وخلال أيام شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2023 والذي سيصادف أول أيامه يوم الخميس الموافق 23/3/2023م، بالتزامن مع كافة دول العالم الإسلامي والعربي.

امساكية شهر رمضان المبارك 2023 في غزة

وفي بيان صحفي، قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين: "في الاجتماعِ الذي عَقدَتْهُ دارُ الإفتاءِ الفلسطينيةِ في المسجدِ الأقصى المبارك ِلمتابعة تحري هلالِ شهرِ رمضانَ المبارك لهذا العامِ 1444هــجري، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية الاعتبارية واستئناسا بتقديرات الأخوة الفلكيين من داخل فلسطين وخارجها لتولد هلال شهر رمضان وإمكانات رؤيته، فلمْ تثبتْ رؤيةُ هلالِ شهرِ رمضانَ هذهِ الليلةِ، وعليهِ؛ يكونُ يوم غدٍ الأربعاء الثاني والعشرين مِنْ شهرِ آذار لعامِ ألفين وثلاثة وعشرين للميلادِ هو المتممُ لشهرِ شعبانَ، ويكونُ بعدَ غدٍ الخميس الثالث والعشرين مِنْ شهرِ آذار لعامِ 2023، هو الأولُ مِنْ شهرِ رمضانَ المباركِ لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين للهجرةِ".

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وأضاف: "مِنْ رحابِ المسجدِ الأقصى المباركِ، أولى القبلتين، وثانيَ المسجدين، وثالثِ المساجدِ التي تُشدُّ إليها الرحالُ، نُهنئُ المسلمين في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها، وشعبَنا الفلسطينيَّ في الوطنِ وفي الشتاتِ، بحلولِ هذا الشهرِ المباركِ، كما نُهنئُ القيادةَ الفلسطينيةَ، وعلى رأسِها سيادةُ الأخِ الرئيسِ محمود عباس حفظَهُ اللهُ، رئيسُ دولةِ فلسطينَ، بحلولِ هذا الشهرِ الفضيلِ، سائلين الله العلي القدير أن يجعله شهر خير ورحمة ومغفرة، وأنْ يُعينَنا على صيامِهِ وقيامِهِ وأنْ يتقبلَّهُ منا، وأنْ يُعيدَهُ على الأمةِ الإسلاميةِ بالنصرِ والعزةِ والخيرِ والبركاتِ، ونسألُهُ سبحانَهُ أنْ يتقبلَ شهداءَنا في عليين، وأنْ يُيَسِرَ الفرجَ القريبَ لأسرانا البواسلِ، وأنْ يحميَ قدسَنَا وأقصانا مِنْ عبثِ العابثين".

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وقد جاءت امساكية رمضان في غزة 2023، وفقاً لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين، والتي تختلف مواعيد الصلوات فيها من المدن والقري الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، لهذا سنضع لكم متابعين الكرام هذه المقالة الذي ستخصصنها لنرفق لكم امساكية شهر رمضان المبارك 2023 في قطاع غزة فلسطين.

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وفيما يلي امساكية شهر رمضان المبارك 2023 في قطاع غزة فلسطين كاملة: