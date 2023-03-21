متى موعد شهر رمضان 2023 في فلسطين

موعد شهر رمضان 2023 في فلسطين ، ويبحث أكثر من عشرين ألف مواطن وما يزيد في فلسطين تحديدًا في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل من أجل الوصول إلى إجابة موعد شهر رمضان 2023 حيث بدأ الآن في القدس التحري على الهلال مع مغيب الشمس لمعرفة ما إن كان يوم غد الأربعاء هو اول أيام الشهر ام المتمم لشهر شعبان وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر ووضع التفاصيل الكاملة في هذه السطور وقبل أن نبدأ في التفاصيل نود أن نقول لكم كل عام وانتم بألف خير وعن باقي التفاصيل فقد جاءت على النحو التالي :

موعد شهر رمضان 2023 في فلسطين

وتم الإعلان بشكل رسمي من قبل مفتي الديار المقدسة والإسلامية ، عن تعذر رؤية الهلال وبالتالي يعد يوم غد الأربعاء هو المتمم لرمضان والخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك ، ولقد وضعنا لكم بعد ذلك رسائل تهنئة .

متى موعد رمضان في فلسطين 2023

وبدأ المواطنون في كافة ربوع الوطن من الان في الاستعداد لصيام هذا الشهر الكريم ، وفيما يلي نص رسائل التهنئة .

رسائل تهنئة رمضان 2023

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم أجمل رسائل تهنئة رمضان 2023 جميلة حيث يتطلب على جميع الوافدين من الاستمرار في القراءة لأنها تحمل أجمل وأقوى العبارات وفيها المودة والمحبة وهي :

أولا: الرسالة الأولى ، اللهم أني استودعتك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا به.

ثانيا: الرسالة الثانية ، اللهم ارزقنا جنة الفردوس الأعلى وأعتق رقابنا من النار.

ثالثا: الرسالة الثالثة ، اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم وضمنا لجناح رحمتك التي وسعت كل شيء.

رابعا: الرسالة الرابعة ، كل عام وأنتم بخير الله يعيد علينا هذه الأيام بالخير.

خامسا: الرسالة الخامسة ، الله يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

سادسا: الرسالة السادسة ، الحمد لله الذي رزقنا من حضور هذه الأيام المباركة.

سابعا: الرسالة السابعة ، مبارك عليكم الشهر الكريم.

ثامنا: الرسالة الثامنة ، الله يبلغكم ليلة القدر ويغفر لكم ويعفو عنكم.

تاسعا: الرسالة التاسعة ، اللهم أهل علينا الهلال بالإيمان.

عاشرًا: الرسالة العاشرة ، اللهم اجعل رمضان نهاية لأحزاننا وبداية خير وفرح لنا جميعًا.

الحادية عشر : الرسالة الحادية عشرة ، رمضان مبارك علينا وعليكم بإذن الله.

الثانية عشر : الرسالة الثانية عشرة ، كل رمضان وأنتم بخير وعافية.

الثالثة عشر: الرسالة الثالثة عشرة ، الله يتقبل طاعاتكم وصالح أعمالكم.

الرابعة عشر: الرسالة الرابعة عشرة ، كل عام وأنت إلى الله أقرب.

الخامسة عشر: الرسالة الخامسة عشرة ، الله ينسم علينا وعليكم من نسائم المغفرة والرحمة.

السادسة عشر: الرسالة السادسة عشرة ، اللهم اجعل قلوبنا في رمضان نقية من الذنوب والخطايا واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر.

وفي ختام هذه المقالة التي رصدنا من خلالها كافة التفاصيل بخصوص موعد شهر رمضان 2023 في فلسطين نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .