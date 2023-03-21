تحميل دعاء قدوم رمضان 2023 مكتوب بصيغة pdf - أدعية استقبال رمضان

تحميل دعاء قدوم رمضان 2023 مكتوب بصيغة pdf ، ويبحث مئات الالاف من المواطنين في العديد من دول العالم عبر محرك جوجل الشهير من أجل الوصول إلى رابط تحميل دعاء استقبال رمضان 2023 مكتوب وهذا الامر قد دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة ونشر هذه المقالة التي تم نشرها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي كافة حيث قمنا في اعدادها ونشرها حتى يتمكن كافة الوافدين من التعرف عليها عند قراءة جميع السطور وتعد هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات عدة نعكف عليها بصورة دورية ونضع فيها مواضيع متعلقة في رمضان وعن باقي التفاصيل فهي على النحو التالي :

اجمل دعاء قدوم رمضان 2023 مكتوب

وبعد هذه المقدمة على الفور وضع رابط تحميل دعاء استقبال رمضان 2023 مكتوب ويترتب على كل شخص في المتابعة من أجل متابعة للسطور .

أولا: في الدعاء الأول ، اللهم اجعلنا من عبادك في رمضان ، ولا تجعلنا من عباد رمضان، اللهم وأعنا على طاعتك فيه وفي غيره من الشهور يا الله اللهم ارزق جوارحنا الصيام عن المعاصي والذنوب والآثام يا الله .

ثانيا: في الدعاء الثاني ، اللهم الرحمات التي تتوالى والعافية التي ننعم بها واليقين الذي يُريح القلوب اللهم إني نويت أن أصُوم َرمضان كاملاً لوجهك الكريم إيمانا واحتسابًا ، اللهم تقبله منى واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولاً .

‏ثالثا: في الدعاء الثالث ، اللهُّم إني أسالك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا يا ربنا من الخاسرين في رمضان ، اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم ورحمتهم وأعتقت رقابهم من النار “

رابعا: في الدعاء الرابع ، يا ربّ افتح لنا أبواب الخير في هذا الشهر و اغفر لنا ما فات و اجبُر خواطرنا فيما هُو آت.

تحميل دعاء استقبال رمضان pdf

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة رابط تحميل دعاء رمضان 2023 بصيغة pdf حيث يترتب على كل شخص الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــا .

دعاء دخول رمضان

دعاء استقبال رمضان مستجاب

وفي هذه الفقرات ، نستكمل معكم باقي دعاء قدوم رمضان 2023 مستجاب وهو التالي .

أولا: في الدعاء الأول لاستقبال رمضان ، اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك، اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيراً

ثانيا: : في الدعاء الثاني لاستقبال رمضان ، أسألك باسمك الكبير ، ونور وجهك المنير ، وبملكك القديم ، يا حيّ يا قيوم !.. يا حيّ يا قيوم !.. يا حيّ يا قيوم !.. أسألك باسمك الذي أشرق به كلّ شيءٍ ، وباسمك الذي أشرقت به السموات والأرض ، وباسمك الذي صلح به الأولون ، وبه يصلح الآخرون .

وفي نهاية المقالة التي وضع من خلالها فريق الموقع حول تحميل دعاء قدوم رمضان 2023 مكتوب بصيغة pdf نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .