د.الهندي: مقررات لقاء شرم الشيخ تضليل عن هدفه الحقيقي

قال الدكتور محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مقررات لقاء شرم الشيخ سواء المتعلقة بما يسمى المسيرة السياسية أو الالتزام بالاتفاقات الموقعة او الامتناع عن الخطوات الأحادية او غيرها، هي لغو يقصد به الخداع والتضليل عن هدف اللقاء الأساسي المتمثل بالتزام السلطة بما يسمي التنسيق الأمني خدمة للعدو.

وأضاف د. الهندي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: كما كانت مجزرة حوارة هي الترجمة الحقيقية للقاء العقبة فإن تصريحات الفاشي سيموترتش وإلغاء قانون الانفصال بما يشرعن أربع مستوطنات شمال جنين ويسمح لغلاة المستوطنين بالعودة إلى مناطق أخليت قبل 18 عامًا، هي الترجمة الحقيقة لمقررات لشرم الشيخ".

وأكد أن سلوك العدو على الأرض هو استخفاف بهذه المقررات والأطراف الموقعة عليها، وتأكيد جديد بأن العدو لا يقيم وزنًا للاستجداء ولا يفهم غير لغة القوة.