التجمع الإعلامي يهني الزميلات الصحفيات ويطالب بمحاسبة قتلة الصحفية أبو عاقلة 

أبرق التجمع الإعلامي الفلسطيني بالتهنئة وتحية الصمود والفخر والاعتزاز بالأم الفلسطينية بشكل عام، والأم الصحفية بشكل خاص، لإنجازاتها المشهودة في دعم وخدمة القضية الفلسطينية، وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال التجمع الإعلامي: "تأتي مناسبة عيد الأم والصحفية والإعلامية الفلسطينية في أسوأ مراحل تاريخها، حيث الاعتداءات المستمرة بحقها من قبل قوات الاحتلال أثناء تغطيتها الصحفية ونقلها الحقيقة".

وأوضح أن قوات الاحتلال تنتهك بشكل شبه يومي حقوق الصحفيين والصحفيات من قتل واعتقال وضرب وإهانة ومنع من التغطية ومحاربة المحتوى وإغلاق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من أبرز هذه الانتهاكات الجريمة المنكرة التي أودت بحياة الصحافية شرين أبو عاقلة بعد إطلاق النار عليها مباشرة من قبل جنود الاحتلال رغم ارتداءها الخوذة والدرع الصحفي، وواصل جريمته في عرقلة التحقيق الدولي بشأنها.

كما استنكر التجمع الإعلامي تأجيل محكمة الصلح محاكمة الصحفية لمى غوشة لشهر نيسان القادم، محذراً من خطورة هذه الممارسات بحق الصحفيات على نفسيتهم وعطائهن وتوصيل الحقيقة إلى العالم.

وطالب التجمع الإعلامي محكمة الجنايات الدولية والأمم المتحدة وكل المؤسسات الحقوقية الدولية بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي، وإنزال أشد العقوبات بحقه لارتكابه الجرائم المتواصلة بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين والدوليين، وضرورة العمل على الإفراج عن الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال والوقوف عند مسئولياتهم في حماية كل صحفي فلسطيني من بطش الاحتلال، للاستمرار ومواصلة عملهم بكل حيادية ومصداقية.

