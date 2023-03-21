داخلية غزة تعلن عن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر غدًا

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن كشف جديد عن أسماء جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة ليوم الأربعاء الموافق 22 مارس الجاري.

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، أن السفر يوم غد هو للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/11) هنــــــــــــا ، هو للحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/11) هنـــــــا .

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت المسافرين إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما وطالبت بإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

🔹 ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.