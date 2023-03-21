موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 قبل رمضان، لا يزال ملف مستحقات الشؤون الاجتماعية شائكاً، إذ لا موعد محدد على صرف شيكاتهم ومستحقاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك 1444، وهو ما يؤزم مشاكل الأسر الفقيرة المالية والاقتصادية، ولن يتمكنوا من شراء طعام السحور الإفطار، لأنهم يعتمدون على الدفعات النقدية في شراء مستلزمات بيوتهم من طعام وشراب وملابس، ويسددون منه أيضا الديون المستحقة لأصحاب البقالات والمتاجر والصيدليات وغيرهم.

هل صرف شيكات الشؤون في غزة قبل رمضان؟

هل صرف شيكات الشؤون في غزة قبل رمضان؟ التصريحات الإعلامية التي تخرج من أفواه المسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله لا تُبشر بخير، سوى أنها تسعى مع وزارة المالية لأجل صرف دفعة نقدية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة قبل حلول شهر رمضان المبارك، ويواصل فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، متابعة ملف مستحقات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة وموعد صرفه وهو يتم الصرف قبل رمضان أو مطلع رمضان أو لا صرف في رمضان كما حدث قبل عامين؟

متى صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية 2023؟

متى صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية 2023؟ لا يمر يوم إلا ويتساءل مستفيدو الشؤون الاجتماعية عن تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة في الضفة وغزة، لكن تصريحات وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني التي قال فيها سنحاول صرف دفعة نقدية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية قبل رمضان، لم يسر قلوب هؤلاء الناس لأنهم سمعوا الكثير من الأحاديث عن قرب صرف مستحقاتهم لكن لم يتم تنفيذ أي وعودات أطلقت من قبل المسؤولين بالوزارة.

موعد صرف مستحقات شيكات الشؤون الاجتماعية رام الله وغزة

موعد صرف مستحقات شيكات الشؤون الاجتماعية رام الله وغزة، لرمضان بات على الأبواب إذ أنه أقل من 48 ساعة على حلول الشهر الفضيل، لذلك يأمل منتفعو الشؤون أن تقدم وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية على صرف مستحقاتهم قبل حلول الشهر الفضيل حتى يتمكنوا من شراء وجبات السحور ويتحصروا لطهي وجبة الفطور، لأن شهر رمضان تكلفته كبيرة على الناس، فالنداء لمسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية والمالية والسلطة لأن يسارعوا بصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية قبل شهر رمضان المبارك 2023.