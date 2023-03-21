كشفت وسائل إعلامية فرنسة، اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، عن تعيين قائد جديد لمنتخب فرنسا لكرة القدم، خلفاً للحارس هوغو لوريس.

ووفق وكالة "فرانس برس"، فقد منح المدير الفني ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، شارة القيادة إلى نجم هجوم بارس سان جيرمان اللاعب كيليان مبابي.

وكان هوغو لوريس حارس مرمى توتنهام هو آخر من ارتدى شارة قيادة منتخب فرنسا، قبل اعتزاله الدولي عقب نهاية منافسات كأس العالم في قطر 2022، وتم تعيين أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد نائبا لقائد المنتخب الوطني.

ويلعب مبابي البالغ 24 عاما، في باريس سان جيرمان منذ عام 2018، وفاز المهاجم بالدوري الفرنسي أربع مرات مع الفريق، وفاز بكأس فرنسا وكأس السوبر ثلاث مرات، وفاز بكأس الرابطة الفرنسية مرتين.

وفي مارس، أصبح مبابي أفضل هدافي باريس سان جيرمان برصيد 202 هدفا للفريق الباريسي.

كجزء من المنتخب الفرنسي، شارك المهاجم في 66 مباراة سجل فيها 36 هدفا و23 تمريرة حاسمة.

وفاز مبابي بمونديال روسيا 2018، وفاز بدوري الأمم الأوروبية 2021، وفاز بالميدالية الفضية في مونديال قطر 2022، كما توج بلقب هداف هذه النسخة من كأس العالم.

وبات الفرنسي ثاني لاعب في التاريخ يسجل ثلاثة أهداف في مباراة حاسمة لبطولة العالم، بعد أن خلف سابقا الإنجليزي جيف هيرست، الذي سجل ثلاث مرات في المباراة ضد منتخب ألمانيا الغربية عام 1966 (4- 2 وقت إضافي).

ويستعد منتخب فرنسا، وصيف كأس العالم 2022، لخوض مباراتين هامتين ضد كل من هولندا وإيرلندا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا، يورو 2024.