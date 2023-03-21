البرلمان العربي يعتبر تصريحات سموتريتش دعوة صريحة لارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين

رفض البرلمان العربي بشدة، اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، تصريحات وزير المالية في حكومة اليمين المتطرفة يتسئيل سموتريتش، التي نفى فيها وجود شعب فلسطيني، معتبراً أنها محاولة لتزييف التاريخ وتزويره، وإنكار لوجود شعب فلسطيني له تاريخه وإرثه، وموجود على هذه الأرض منذ الأزل.

ووصف البرلمان العربي في بيان صحفي صدر عنه التصريحات العنصرية هي بمثابة دعوة صريحة للعنف، وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وعدّ البرلمان العربي مثل هذه التصريحات اللامسوؤلة تقويضا للمساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين، والتي كان آخرها اجتماع شرم الشيخ، والذي أكد في بيانه الختامي على الالتزام بالتحرك الفوري لإنهاء الإجراءات الأحادية، وتحقيق التهدئة.

وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، باتخاذ مواقف جدية من هذه التصريحات العنصرية من مسؤولين متطرفين، باعتبارها دعوة وتحريضا على ارتكاب مزيد من العنف والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي تصريح سابق، قال المتطرف يتسئيل سموتريتش إنه "لا يوجد شعب فلسطيني وأن هذا ليس سوى اختراع يعود عمره إلى أقل من مائة عام".

وتابع سموتريتش: أن "العرب اخترعوا شعباً وهمياً من أجل التصدي للحركة الصهيونية، وإن هذه الحقيقة التاريخية يجب أن تُسمع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن".