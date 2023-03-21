أم إبراهيم النابلسي تستذكر هدية الخاتم التي قدمها لها الشهيد إبراهيم ...فماذا نقش لها عليه؟

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:26 ص
21 مارس 2023
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"أم الشهيد إبراهيم النابلسي في يوم الأم: الشهيد إبراهيم النابلسي في ذكرى عيد الأم وعندما كان في سن ال15 ، أهداني خاتماً قد نقش عليه كلمات كتب عليها " لا تحزن هو حي " ، وعندما سألته عن المعنى....قال لي : ألا تعرفين من هو الحي ؟ .

وتابعت أم إبراهيم النابلسي: إبراهيم  كانت له مدالية معلقة على سلاحه كتب عليها "أمي " ، موضحةً أنه فور استشهاده طلبت من أصدقائه أن يحضروا المدالية لمحبتها لها.

 وقالت " إبراهيم له معزة خاصة في قلبي وكان يحب أن يسمع الرضى كاملاً ، وكان لا يكتفي بكلمة "الله يرضى عليك فقط".

ووجهت رسالة لكافة أمهات الشهداء بالقول : على كل أم شهيد كما رفع ابنك رأسك بالشهادة والجنة لابد أن تقدمي لهم الصبر".

ويشار إلى أن أم الشهيد إبراهيم النابلسي شكلت أيقونة من الصبر ، وداعماً كبيراً لعدد من الشهداء في جنين ونابلس .

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