دعاء 30 رمضان اليوم الأخير من رمضان 2023- دعاء يوم 30 رمضان 1444، في العادة يُكثف معظم المسلمون أدعيتهم في اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك، حتى يحصلوا على ثوابه وأجره العظيم حتى أخر لحظة، إذ إنه في أوقات الشهر الفضيل يزيد المسلم من الأدعية المختلفة التي يحتاج أن يدعو بها، لأن الله يكون قريب ويُجيب دعوة الداع إذا دعاه، إضافة إلى الأعمال التي تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، كما إن للصائم باب مخصص لدخول الجنة وهو باب الريان، ويسعى جميع المسلمين للدخول عبره.

دعاء اليوم الثلاثين رمضان 2023- 1444 جميل ومستجاب

دعاء اليوم الثلاثين رمضان 2023- 1444 جميل ومستجاب، لشهر رمضان المبارك مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وخير دليل أنه أنزل القرآن الكريم في هذا الشهر العظيم لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"، لذلك ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، دعاء ختام شهر رمضان المبارك لعام 2023- 1444 هجري.

دعاء 30 رمضان 2023- 1444

دعاء 30 رمضان 2023- 1444، ولأنه أخر يوم في شهر رمضان المبارك لعام 2023، يضاعف المسلمون أعمالهم الحسنة والصالحة، لكسب أكبر قدر ممكن من الأجر والثواب، والعمل على محو الذنوب والسيئات، لأن أيام هذا الشهر تعتبر عظيمة جداً عند المسلمين، والجميع يحرص على استثمار ذلك الزائر المرحب به جداً، لذلك لا يتوانون عن رفع أيديهم والتضرع لله عز وجل حتى يستجيب لهم وتتحقق أمنياتهم أيضا.

دعاء اليوم الثلاثين من رمضان 2023

دعاء اليوم الثلاثين من رمضان 2023، في هذه الفقرة الختامية لنشر مواضيع أدعية شهر رمضان المبارك 2023- 1444 هجري، سنرفق دعاء اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك للعام الجاري، "عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ بِالشُّكْرِ والْقَبُولِ عَلَى مَا تَرْضَاهُ ويَرْضَاهُ الرَّسُولُ، مُحْكَمَةً فُرُوعُهُ بِالْأُصُولِ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ "، وثواب هذا الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ فَكَأَنَّمَا أَطْعَمَ كُلَّ جَائِعٍ، وَ أَرْوَى كُلَّ عَطْشَانَ، وَ أَكْسَى كُلَّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ كَانُوا فِي الدُّنْيَا".