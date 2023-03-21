وسط دعوات لتكثيف الرباط.. متطرفون يقتحمون باحات الاقصى

يواصل عشرات المتطرفين اليوم الثلاثاء 21/3/2023 ، اقتحام باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

دائرة الأوقاف الإسلامية بينت أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

الدعوات المقدسية تتواصل لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى خاصة في أيام شهر رمضان المبارك، والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

شرطة الاحتلال فرضت قيودًا مشددة على دخول المصلين الوافدين للمسجد، ودققت في هوياتهم واحتجزتها عند أبوابه الخارجية.