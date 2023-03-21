في اليوم الـ36 ..قيادات لجنة الطواري سيشرعون اليوم بالإضراب عن الطعام وتسليم رسالة لإدارة السجون

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 21/3/2023 ولليوم 36 على التوالي، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون .

وقال نادي الاسير ان لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة قررت اليوم تسليم رسالة لإدارة سجون الاحتلال، تتضمن قرار الأسرى بالإضراب عن الطعام، وبمقدمتهم أعضاء لجنة الطوارئ العليا التي تمثل كل الفصائل، وخلال ساعات سيصدر بيان تفصيلي عن لجنة الطوارئ العليا".

وأوضح النادي ان قيادات من لجنة طوارئ الحركة الأسيرة سيشرعون اليوم بالإضراب عن الطعام

ومن جانبها بينت وزارة الأسرى والمحررين: ان استعدادات مكثفة وحالة تعبئة غير مسبوقة تجري داخل السجون قبيل ساعات من بدء الأسرى معركة الإضراب المفتوح عن الطعام (الحرية أو الشهادة)، المقررة بعد غدٍ الخميس.

وبينت ان هذه المعركة مختلفة تمامًا عن غيرها، فالأسرى تجاوزوا فيها المطالب الحياتية والمعيشية وأصبح هدفهم ومطلبهم الوحيد هو الحرية فقط ودون ذلك أرواحهم ودماؤهم.

وأوضحت وزارة الاسرى ان دخول قيادات من الحركة الوطنية الأسيرة لهذه المعركة يؤكد على جدية الأسرى وتنفيذ خطواتهم على قاعدة الوحدة والتلاحم، وعلى قلب رجل واحد، وهو ما سيعطي هذه المعركة شراسة أكبر ومشاركة أوسع من قبل الأسرى على صعيد الأعداد.

قرارات الاسرى تأتي ضمن خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وأولها التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع).

وكانت إدارة السّجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

يشار إلى أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.