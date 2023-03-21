قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات طالت عدداً من محافظات الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال المدججة بالأسلحة والآليات العسكرية اقتحمت عدة منازل بالضفة المحتلة، وعاثت فيها خرابا، كما اعتقلت عدداً من المواطنين.

وعرف من المواطنين:

➖ خالد الطويل- نابلس.

➖ مؤمن الطويل- نابلس.

➖ عمرو فطوم- نابلس.

➖ أمير الكسواني- عناتا شرق القدس.

➖ علي الجعبري- اليامون غرب جنين.

➖ مجد رائد فريحات- اليامون.

➖ أحمد ياسر أبو الهيجا- اليامون.

➖ أحمد كتانة- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

➖ جمال العيسة- مخيم الدهيشة.

➖ زيد الصدوق- مخيم الدهيشة.

➖ محمود شوخة- البيرة.