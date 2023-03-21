طقس فلسطين.. ارتفاع على درجات الحرارة وفرصة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، أن يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بحدود ثلاث درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء وتستقر الأجواء خلال ساعات الليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.