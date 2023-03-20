"سناب شات" يدخل ميزة جديدة لحماية الأطفال من المحتوى الغير مرغوب

أعلنت إدارة تطبيق Snapchat"سناب شات"، إدخال مميزات جديدة على التطبيق من شأنها تعزيز حماية المستخدمين الصغار والمراهقين من المحتوى غير المرغوب فيه.

وبحسب القائمين على تطبيق KSnapchat فإن الأدوات الجديدة صمّمت لمنع وصول "المحتوى الحساس والموحي" إلى المستخدمين غير البالغين عبر القصص أو موجز Spotlight في التطبيق، مؤكدين أن الإعدادات الجديدة سيتمكن الآباء بها تقييد وصول المحتوى غير المرغوب به لأبنائهم.

"وصمّمت منصتنا وسياساتنا لمنع انتشار المحتوى غير المرخص به، ونعمل استباقيًا على مراجعة المحتوى الذي يُعرض للجمهور من صنّاع المحتوى ومستخدمي سناب شات قبل أن يصبح مؤهلًا للوصول إلى القصص أو Spotlight"، وفقاً لإدارة Snapchat.

وأشار الخبراء في Snapchat إلى أنهم أطلقوا إرشادات خاصة من شأنها مساعدة المستخدمين على استعمال الميزات الجديدة.

و في مايو الماضي، أعلنت Snapchat عن إطلاق خدمات Family Center التي تساعد على تشديد الرقابة الأبوية على المحتوى الذي يشاهده أطفالهم عبر التطبيق، وتعزيز خصوصية حسابات المراهقين.